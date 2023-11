"Anne Will" heute am 26.11.: Das sind die Gäste

Heute am 26.11. läuft eine neue Folge von "Anne Will" wieder im Ersten. Hier finden Sie Informationen rund um Thema und Gäste der neuen Ausgabe der Sendung.

Als fester Teil des Programms gehört " Anne Will" zum ARD dazu. Nach dem Sonntagskrimi spricht die titelgebende Moderatorin Anne Will wöchentlich über ein aktuelles Thema mit den Gästen der Woche. Auch heute am 26.11. gibt es eine neue Ausgabe mit Gästen und einer aktuellen Diskussion. Die Sendung wird am heutigen Abend um 21.45 Uhr in der ARD übertragen.

Hier erfahren Sie wer am heutigen Abend als Gäste bei "Anne Will" mit dabei ist und welches aktuelle Thema zur Diskussion bereitsteht.

Thema bei "Anne Will" heute am 26.11.

Das Thema dieser Woche wurde vom Sender als "Regierung in Geldnot – Wie hart trifft es Deutschland?" angekündigt. Auch für 2023 plant die Ampel-Regierung, die Schuldenbremse außer Kraft zu setzen, um dem Haushalt des kommenden Jahres eine rechtlich einwandfreie Grundlage zu verschaffen. Es bleibt fraglich, ob die Bundesregierung mit diesem Vorhaben erfolgreich sein wird, da eine Einigung für den Haushalt noch nicht absehbar ist. Die Unklarheit darüber, ob bis zum Jahresende Klarheit herrschen wird, besteht weiterhin. Die Opposition äußert Kritik an diesem Vorhaben. Ist es notwendig, bei sozialpolitischen Initiativen wie der Kindergrundsicherung und dem Bürgergeld, wie von CDU-Chef Merz gefordert, Einschnitte vorzunehmen? Sollte die Schuldenbremse aktuell einer umfassenden Reform unterzogen oder ausgesetzt werden? Besteht die Gefahr, dass die Milliardenförderungen für Chip-Werke nicht umgesetzt werden? Hat die Haushaltspolitik der Ampel-Regierung negative Auswirkungen auf Unternehmen und Bürger in Deutschland?

Diese Fragen zum Thema der Woche werden die Gäste der Show in der heutigen Ausgabe diskutieren und versuchen zu beantworten.

"Anne Will" heute: Gäste am 26.11.

Jede Woche sitzen verschiedene Gäste in der Sendung, um das Thema der Woche zu diskutieren. Auch diese Woche sitzen neben Politikern auch Experten in der Show. Hier finden Sie die Gäste der Sendung vom 26.11. in einer Übersicht: