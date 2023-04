Annenmaykantereit sagt beide Konzerte in München ab

Am Donnerstag und Freitag sollte Annenmaykantereit eigentlich zwei Konzerte in der ausverkauften Münchner Olympiahalle spielen. Doch die Band sagt die Shows kurzfristig ab.

Eigentlich sollte Annenmaykantereit an diesem Donnerstag und Freitag Konzerte in der ausverkauften Münchner Olympiahalle spielen. Doch es gibt schlechte Nachrichten für die Fans der Kölner Band: Beide Shows müssen krankheitsbedingt verschoben werden. Auch das Konzert am Samstag in Wien ist betroffen.

Annenmaykantereit-Konzerte in München verschoben

"Ehrlich gesagt, wir finden kaum Worte dafür", teilte Annenmaykantereit am Mittwoch auf Instagram mit. Es gebe tausend Krankheiten, die die Band für ihre Fans ignorieren würde. Doch es gebe auch Krankheiten, die Konzerte unmöglich machen würden. "Alles was wir wollen ist für euch Musik machen und es bricht uns das Herz", entschuldigte sich die Band.

Für die beiden ausverkauften Konzerte in der Olymipahalle soll es Nachholtermine geben. Annenmaykantereit will in den kommenden Tagen Details dazu bekannt geben. Dann soll es auch Informationen zu bereits gekauften Tickets geben. Der Konzertveranstalter teilte bereits mit, dass die Eintrittskarten ihre Gültigkeit behalten werden. Ob die Nachholkonzerte in Zürich und Frankfurt in der kommenden Woche stattfinden können, steht noch nicht sicher fest.

Annenmaykantereit-Tour: Termine im Sommer

Nach diesen geplanten Konzerten geht es für Annenmaykantereit erst im August und September wieder auf Tour. Konzerte in Bayern stehen aber vorerst nicht mehr auf dem Plan. In diesen deutschen Städten spielt die Band im Sommer:

12. August 2023: Stuttgart ( Cannstatter Wasen )

( ) 18. August 2023: Berlin (Parkbühne Wuhlheide )

(Parkbühne ) 19. August 2023: Berlin (Parkbühne Wuhlheide )

(Parkbühne ) 25. August 2023: Hamburg (Trabrennbahn Bahrenfeld )

(Trabrennbahn ) 26. August 2023: Hannover (EXPO Plaza)

(EXPO Plaza) 27. August 2023: Losheim am See (Strandbad)

am See (Strandbad) 1. September 2023: Dresden (Festwiese Rinne)

(Festwiese Rinne) 9. September 2023: Köln ( RheinEnergieStadion )

