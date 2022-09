AnnenMayKantereit geht 2023 auf Tour: Tickets für Konzerte ab heute erhältlich

Das Trio AnnenMayKantereit tourt 2023 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tickets für die Konzerte sind seit heute im Presale erhältlich.

Nach und nach wird das Jahr 2023 aus musikalischer Sicht konkreter. Erst kündigte Rammstein eine Deutschland-Tour an, dann legte Harry Styles nach, dann Helene Fischer, dann Robbie Williams. Nun ist klar: Auch AnnenMayKantereit wird im Jahr 2023 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz touren. "Ab März sind wir wieder mit Bläsern und Streichern in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Das wird wunderbar!", gab die Band in ihrem Newsletter bekannt. Dabei wird es für die Kölner einen ganze besonderen Tour-Abschluss geben, auf den das Trio bereits hinfiebert: "Ihr habt das richtig gelesen, wir machen den Tourabschluss im RheinEnergieStadion in Köln. Wir können es selbst noch gar nicht glauben, dass das passieren soll. Das ist für jede Kölner Band ein absoluter Traum."

AnnenMayKantereit-Tour 2023: Alle Konzerte und Termine im Überblick

Die Tour von AnnenMayKantereit wird in zwei Teile geteilt sein: Der erste Rutsch an Konzerten wird im März und April stattfinden, der zweite dann im August und September. Am 9. September 2023 kommt es zum krönenden Abschluss.

18. März 2023 – Lingen , Emslandarena

, Emslandarena 24. März 2023 – Frankfurt am Main , Festhalle

, Festhalle 25. März 2023 – Zürich ( Schweiz ) , Hallenstadion

, Hallenstadion 30. März 2023 – Nürnberg , Arena Nürnberger Versicherungen

, Arena Nürnberger Versicherungen 31. März 2023 – Erfurt , Messe

, Messe 01. April 2023 – Rostock , Stadthalle

, Stadthalle 14. April 2023 – München , Olympiahalle

, Olympiahalle 15. April 2023 – Wien ( Österreich ) , Wiener Stadthalle

, Wiener Stadthalle 12. August 2023 – Stuttgart , Cannstatter Wasen

, 19. August 2023 – Berlin , Parkbühne Wuhlheide

, Parkbühne 25. August 2023 – Hamburg , Trabrennbahn Bahrenfeld

, Trabrennbahn 26. August 2023 – Hannover , EXPO Plaza

, EXPO Plaza 27. August 2023 – Losheim am See , Strandbad

, Strandbad 01. September 2023 – Dresden , Festwiese Rinne

, Festwiese Rinne 09. September 2023 – Köln , RheinEnergieStadion

AnnenMayKantereit: Tickets für die Konzerte 2023 im Presale

Der exklusive Presale hat am Mittwoch, 28. September 2022, um 11.00 Uhr begonnen. Karten für die Konzerte können im Vorverkauf von eventim gekauft werden. Tickets gibt es ab 39 Euro - ach für das abschließende Konzert in Köln. Karten für die Konzerte der Echo-Gewinner und "Pocahontas"-Interpreten könnten schnell vergriffen sein.

Zuletzt hatte AnnenMayKantereit die Single "3 Tage am Meer" veröffentlicht. Als letztes Album war das Lockdown-Album "12" erschienen. Ein neues Album soll in der Mache sein.

