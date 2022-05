Alle Infos zur Ansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz: Sendetermin und Übertragung

Olaf Scholz wendet sich am Sonntag, 08.05.2022, mit einer Ansprache an die deutsche Bevölkerung. Alles zu Sendetermin, Uhrzeit und Übertragung der Sendung mit dem Bundeskanzler im TV oder Stream.

Bundeskanzler Olaf Scholz möchte sich am Sonntag in einer Ansprache persönlich an die Bürgerinnen und Bürger richten. Thema seiner Rede ist das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 77 Jahren und Putins Krieg gegen die Ukraine, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann laut Auskunft der ARD. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass sich der Kanzler von Deutschland in einem solchen Format äußert. Kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sprach er von einem "Überfall auf ein unabhängiges, souveränes Land".

Wann und wo wird die Sondersendung mit dem Bundeskanzler im TV zu sehen sein? Alles zu Sendetermin, Uhrzeit und Übertragung im TV oder Stream gibt es hier im Überblick.

Ansprache von Olaf Scholz: Wann ist der Sendetermin mit dem Bundeskanzler?

Bundeskanzler Olaf Scholz wird sich am Sonntag, 08.05.2022, ab 20.20 Uhr in einer Fernsehansprache an die deutsche Bevölkerung wenden. Die Sondersendung läuft direkt nach der Tagesschau und wird laut ARD rund fünf Minuten dauern. Aufgezeichnet wird die Sendung bereits am Sonntagnachmittag.

Übertragung: So sehen Sie die Ansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz im TV und Stream – Free-TV?

Die Ansprache von Olaf Scholz wird im öffentlich-rechtlichen Rundfunk von der ARD ausgestrahlt und ist daher kostenlos im Fernsehen zu sehen. Das Programm des Senders kann in der Regel auch parallel im Online-Stream in der Mediathek verfolgt werden.

Die TV-Ansprache von Kanzler Scholz wird ebenfalls von anderen Sendern im Free-TV gezeigt. Ein Überblick über die bisher bekannten Übertragungen:

ARD : 20.20 Uhr

: 20.20 Uhr ZDF : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr ntv: ab 19.00 Uhr

RTL : ab 18.45 Uhr

Ansprache von Olaf Scholz: Diese Bedeutung hat der 8. Mai

Laut seiner Regierungssprecherin hat sich Kanzler Olaf Scholz bewusst für den 8. Mai als Termin für seine Ansprache entschieden. An diesem Datum jährt sich die Kapitulation des damaligen Deutschen Reiches zum 77. Mal. 1945 endete damit der Zweite Weltkrieg in Europa. Der Tag markiert auch die Befreiung vom Nationalsozialismus.

2022 befinden sich mit der Ukraine und Russland zwei Länder, die damals Opfer deutscher Aggression waren, wieder im Krieg. Russland selbst begeht den Tag des Sieges der ehemaligen Sowjetunion gegen das Hitler-Regime einen Tag später, am 9. Mai.

