Anthrax-Ausbrüche in Afrika: Mehr als 1100 Verdachtsfälle und 20 Tote

In Afrika ist es zu mehreren Anthrax-Ausbrüchen gekommen. Laut der WHO gab es mehr als 1100 Verdachtsfälle in fünf Ländern. In vielen Fällen wird die Krankheit zu spät erkannt.

