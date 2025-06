Anzeige in Amtsblatt FKK-Verband rügt Aufruf zu FKK-Swinger-Urlaub von Stadtrat

Ein Mannheimer Stadtrat will einen FKK-Swinger-Urlaub in Frankreich organisieren und plant ein intimes Trainingscamp in Mannheim vorab. Der Deutsche Verband für Freikörperkultur kritisiert die Aktion.