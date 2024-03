"Anzeigenhauptmeister" ist in Franken unterwegs und zeigt Falschparker an

Ein junger Mann schreibt als "Anzeigenhauptmeister" Falschparker in ganz Deutschland auf. Jetzt war er auch in Franken. Der Trubel um ihn löste einen Unfall aus.

Ein knallgelber Warnanzug, ein Sturzhelm und ein Schild mit der Aufschrift POLIZFI am Fahrrad: Mit diesem Look ist der "Anzeigenhauptmeister" im Internet in kürzester Zeit zur Kultperson geworden. Nun tauchte der 18-Jährige auch in Franken auf, um Falschparker aufzuschreiben. Wer der "Anzeigenhauptmeister" ist, was er tut und warum es in Coburg zu einem Unfall kam, lesen Sie hier.

Wer ist der "Anzeigenhauptmeister"?

Der junge Mann, der sich selbst als "Anzeigenhauptmeister" bezeichnet, heißt eigentlich Niclas Matthei. Sein Hobby: mit dem Fahrrad durch Gemeinden fahren und dabei auf Falschparker und Verkehrssünder achten. Wird er fündig, folgt eine Anzeige. Sein selbsternanntes Ziel: in jeder Stadt und jeder Gemeinde Deutschlands mindestens einen Verstoß anzeigen, wie er selbst in einem Beitrag von Sat.1 erklärte.

Bereits seit Januar gab es erste Berichte über Matthei, unter anderem bei RTL, im ZDF und im Berliner Kurier. Bundesweite Aufmerksamkeit erlangte er aber durch einen viralen Doku-Clip von SpiegelTV. Auf Social Media, insbesondere auf TikTok und Instagram, werden Erklär-Videos, Parodien, Memes und News rund um den "Anzeigenhauptmeister" geteilt. Innerhalb kürzester Zeit wurde Matthei zu einer Kultperson. Doch nicht nur Unterstützung widerfährt dem "Anzeigenhauptmeister" dort: Auch Hetze, Gewalt und Drohungen richten sich gegen den 18-Jährigen und sein Hobby. Das Medienmagazin Übermedien warf SpiegelTV vor, Matthei "einem Wutpublikum zum gemeinschaftlichen Hassen" vorgeworfen zu haben.

"Anzeigenhauptmeister" in Franken: Niclas Matthei in Coburg

Nun hat sein Wunsch, in ganz Deutschland Verkehrssünder anzuzeigen, den jungen Mann auch nach Oberfranken gebracht: Niclas Matthei war mit seinem Fahrrad mehreren Medienberichten zufolge in Coburg und Bamberg unterwegs. In Coburg hat ein Fernseh-Team von Sat.1 Bayern Matthei auf seiner "Strafzettel-Tour" am Freitagvormittag begleitet. In dem Beitrag sieht man etwa, wie er im Halteverbot oder auf Gehwegen geparkte Fahrzeuge fotografiert, deren Fahrer über Verkehrsbehinderungen aufklärt und Anzeigen per Smartphone erstattet. Dem Fränkischen Tag sagt Matthei später, er habe in Coburg 20 Falschparker aufgeschrieben.

Unfall wegen "Anzeigenhauptmeister"-Trubel in Franken

Dass Matthei mittlerweile eine Bekanntheit ist, wird im Sat.1-Beitrag auch deutlich. Einige junge Fans folgten dem "Anzeigenhauptmeister" und filmten ihn - wodurch sie laut Sat.1 selbst den Verkehr behinderten. In Coburg führte das zu einem unglücklichen Zwischenfall.

Vor dem Hauptbahnhof sammelten sich einige Menschen um Matthei. Er selbst nennt es später auf Facebook eine "Bürgersprechstunde". Rund 50 Jugendliche umringten den 18-Jährigen dabei laut der Zeitung Fränkischer Tag am Hauptbahnhof, um Selfies mit ihm zu machen. Der Trubel vor dem Bahnhof lenkte einen Motorradfahrer so ab, dass er auf ein vor ihm fahrendes Auto auffuhr, berichtet der Fränkische Tag mit Berufung auf die Polizei. Verletzte habe es demnach aber nicht gebeben.

Der "Anzeigenhauptmeister" setzte zu dem Vorfall selbst einen Facebook-Post ab und schrieb: "Ein Motorradfahrer vernachlässigte seine Sorgfaltspflicht nach § 1 Abs. 2 StVO, und richtete seine Aufmerksamkeit auf mich, wodurch er andere zunächst gefährdete, und dann einen Vorausfahrenden Autofahrer schädigte: Er fuhr auf das Fahrzeug auf." Die Polizei sei zufälligerweise schon vor Ort gewesen und wurde Zeuge des Unfalles, erklärt Matthei. Die Schlussfolgerung des selbsternannten "Anzeigenhauptmeisters" lautet: "Für diese Ordnungswidrigkeit erwartet den Motorradfahrer nun ein Verwarngeld in Höhe von 35€ gemäß Bußgeldkatalog".

"Anzeigenhauptmeister" in Bamberg: Polizei macht Fotos

Nicht nur Coburg besuchte Matthei: auch in Bamberg tauchte er am Wochenende auf. Ein TikTok-Video, das am Samstag viral ging, zeigt den "Anzeigenhauptmeister" in seinem typischen Look mit Fahrrad vor einem Polizeiauto posieren, während zwei Polizeibeamte anscheinend Fotos von der Internet-Bekanntheit machen. Matthei selbst teilte das Video und kommentierte "Selbst die Polizei Bayern macht Selfies mit dem Anzeigenhauptmeister."

Übrigens: Ein Fahrradgeschäft in Bad Neustadt nutzte den Hype um den "Anzeigenhauptmeister" als Werbegag.