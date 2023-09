Besseres WLAN-Signal auf dem iPhone: Dieser Trick ist ganz einfach

Das iPhone hat zwar eine WLAN-Verbindung, aber die ist langsam? Hier erfahren Sie, mit welchem einfachen Trick es schnell besser wird.

Das Symbol für WLAN - die drei konzentrischen Viertelkreise - ist für viele Smartphone-Benutzer ein Zeichen der Erleichterung. Schließlich werden bei der Verwendung des WLANs keine kostbaren mobilen Daten verwendet. Aber manchmal ist die Netzwerkverbindung über WiFi nicht so gut, wie man sie sich wünscht: lange Wartezeiten beim Laden einer Website oder App, Probleme beim Verbinden oder überhaupt kein Internetzugang. Mit einem einfachen Trick kann man in solchen Fällen oft das WLAN-Signal verbessern - ganz ohne am Router etwas zu ändern. Der Trick lässt sich am iPhone selbst anwenden. Und das mit nur zwei Berührungen auf dem Touchscreen. Hier erfahren Sie, wie das geht.

Besseres WLAN-Signal auf dem iPhone: Flugmodus aktivieren

Es mag paradox klingen: Für diesen Trick kappen Sie erst einmal alle Verbindungen des Smartphones, indem sie den sogenannten Flugmodus aktivieren. Eigentlich ist die Einstellung dafür gedacht, um die drahtlosen Funktionen des Geräts zu deaktivieren, während man sich damit in einem Flugzeug befindet.

Wie man in den Flugmodus gelangt, erklärt Apple so: "Öffne das Kontrollzentrum auf dem iPhone und tippe auf die Flugmodus-Taste". Auch in den Geräteeinstellungen des Apple-Smartphones findet sich prominent platziert ein Schieberegler für den Flugmodus. Diesen aktiviert, zeigt das Mobiltelefon in der oberen Leiste ein kleines Flugzeug-Symbol.

Besseres WLAN-Signal auf dem iPhone: WLAN aktivieren

Aber es geht in diesem Artikel ja darum, das WLAN-Signal zu verbessern. Dafür muss das WLAN selbstverständlich wieder aktiviert werden. Das geschieht nun - im weiterhin aktivierten Flugmodus - manuell. Denn Apple lässt es zu, trotz Flugmodus Funktionen wie Bluetooth und WLAN zu aktivieren. Das geht so: Entweder das Kontrollzentrum auf dem Home-Bildschirm öffnen und auf das WLAN-Symbol tippen, oder stattdessen auch "Einstellungen" öffnen und "WLAN" wählen.

Nun baut das iPhone wieder eine WLAN-Verbindung auf. Diese sollte nun deutlich stabiler sein und das surfen flüssiger funktionieren. Das Technikportal Techbook schreibt etwa: "In unserem Test sorgt diese Einstellung tatsächlich nicht nur für besseres WLAN, sondern machte es im Heimnetzwerk unseres Redakteurs vom iPhone überhaupt erst richtig nutzbar."

Übrigens können in der Einstellung wegen der gekappten Mobilfunkverbindung keine Anrufe ein- oder ausgehen. Dafür ist WLAN-Telefonie, etwa über WhatsApp, Telegram oder andere Messengerdienste möglich.