Ab April gibt es eine neue Flaschengröße bei Coca Cola

Eine Marke, die die allermeisten Menschen wohl schon mal im Glas oder Kühlschrank hatten: Coca Cola. Üblicherweise in 0,5- oder auch 1-Liter-Flaschen. Auch darunter und darüber gibt es Größen. Und sogar dazwischen kennen viele das Maß 0,75 Liter. Ab April 2025 soll nun noch eine weitere Flaschengröße hinzukommen, die bisher noch recht unüblich ist: Die 0,85-Liter-Flasche.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, will der Getränke-Riese Coca Cola damit eine Marktlücke schließen. Gleichzeitig gehe der Konzern auf veränderte Trinkgewohnheiten ein. „Wir sehen einen Trend bei kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken hin zu kleineren Packungsgrößen”, erklärt Arne Koslowski, Vice President Commercial Development etwa gegenüber t-online.

Angebot für Singles: Softdrinks von Coca Cola künftig im 0,85-Liter-Format

Künftig gibt es dann die bekannten Getränke Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite und Mezzo Mix auch in der neuen 0,85-Liter-Flasche. Es sei das erste Mal in 17 Jahren, dass der Konzern eine neue PET-Flasche im Großformat auf den Markt bringt.

Aber wie kommt Coca-Cola auf die Idee, Flaschen mit dem ungewöhnlichen Füllvolumen einzuführen? Die Antwort darauf liefert Coca-Cola-Manager Koslowski. Das Angebot richte sich an Singles und kleinere Haushalte oder eben an jene, die keinen ganzen Liter bräuchten.

Künftig steht neben der 1-Liter-Flasche wohl auch eine 0,85-Liter-Flasche der Marke Coca Cola im Kühlregal.

0,85-Liter-Flasche von Coca Cola kein Ersatz für 1-Liter-Flasche

Handelt es sich bei der neuen Flaschengröße um eine Mogelpackung? Schließlich könnte man vermuten, dass Coca-Cola weniger Inhalt zum gleichen Preis anbieten möchte, um steigenden Produktionskosten entgegenzuwirken. Immerhin hat das in der Vergangenheit schon das ein oder andere Unternehmen gemacht. Doch genau darum gehe es nicht, sagt Coca-Cola: „Die unverbindliche Preisempfehlung für den Handel liegt für die 0,85 Liter Flasche deutlich unter der der 1 Liter PET-Einwegflasche”, heißt es. Dabei soll die neue Größe auch kein anderes Maß ablösen. Sie sei ein Zusatz und ergänze das Sortiment.

Im Zentrum der Marktneuheit steht den Berichten zufolge unter anderem der Coca-Cola-Standort im Gewerbegebiet Dorsten-Ost. Dort wurden die Maschinen angepasst, um die neuen 0,85-Liter-Flaschen abzufüllen. Gleiches gilt für die Werke in Genshagen (Brandenburg) und Knetzgau (Bayern). Kostenpunkt: etwa 1,5 Millionen Euro.