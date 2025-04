Vollmond im April 2025: Was es mit dem „Pink Moon“ auf sich hat

Jeden Monat hat der Vollmond einen anderen Namen. Meist steht ein regionales Naturphänomen dahinter, da der Mond in der Landwirtschaft und bei der Einteilung des Jahres eine große Rolle spielte. Wie heißt der Vollmond im April?

Vollmond im April: Woher kommt der „Pink Moon“?

Weil der Mond in einer elliptischen Bahn um die Erde wandert, findet jeden Monat ein Vollmond statt – allerdings immer an einem anderen Datum. Im April 2025 findet der sogenannte „Pink Moon“ noch vor Ostern statt – und zwar am 13. April. Höhepunkt ist um 1:22 Uhr MESZ. Der Neumond beginnt am 27. April. Der Vollmond im April wird hierzulande auch Ostermond genannt, weil er das Datum für die Feierlichkeiten bestimmt. Traditionell feiern Christen Ostern nämlich immer am Sonntag nach dem Ostervollmond. 2025 fällt das Datum also auf den 20. April.

Mit „Pink Moon“ wurde der Vollmond laut der Astronomie-App Starwalk von den amerikanischen Ureinwohnern betitelt. Hintergrund war die rosa Flammenblume (botanisch Phlox), die zu der Zeit bereits blühte. Der Mond selbst ändert seine Farbe nicht. Das passiert nur bei einer totalen Mondfinsternis.

Icon Vergrößern Polsterphlox (Phlox subulata) fängt meist im April an zu blühen. Foto: Christin Klose, dpa-tmn Icon Schließen Schließen Polsterphlox (Phlox subulata) fängt meist im April an zu blühen. Foto: Christin Klose, dpa-tmn

Diese Namen hat der Vollmond im April

Weltweit trägt der Vollmond im April verschiedene Namen. Ureinwohner nannten den Vollmond auch sprießender Gras-Mond, passend zur beginnenden Vegetationsphase oder Eiermond, weil die Brützeit vieler Vogelarten im April beginnt. Auch diese Namen sind laut NASA noch immer im Umlauf:

Fischmond: Dieser Name wurde von Küstenstämmen verwendet, da der Shad, ein amerikanischer Hering, im April meist zum Laichen flussaufwärts geschwommen ist.

Passah-Mond: Im hebräischen Kalender fällt dieser Vollmond in die Mitte des Monats Nisan. Pessach oder Passah beginnt am Vorabend des 15. Nisan, 2025 ist das der 12. April, und endet am 20. April bei Einbruch der Nacht.

Hanuman Jayanti Festival Mond: In den meisten Regionen des Hindu-Lunisolarkalenders fällt dieser Vollmond mit dem Hanuman Jayanti Festival zusammen, der Feier der Geburt der Gottheit Hanuman.

Bak Poya: Buddhisten, insbesondere in Sri Lanka, nennen den Vollmond im April Bak Poya. An diesem Tag wird daran erinnert, dass Buddha Sri Lanka besuchte und einen Streit zwischen Häuptlingen schlichtete, wodurch ein Krieg vermieden werden konnte.