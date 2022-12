Tote Fische, überall Trümmer: Berlin entkommt knapp einer Katastrophe

In einem Hotel in Berlin nahe dem Dom platzte ein riesiges Aquarium, eine Million Liter Wasser stürzten hinab. Viele Menschen hätten sterben können.

Die Hotelgäste schliefen fest, als das Wasser in die Tiefe stürzte. Und die Touristen waren noch nicht unterwegs im Herzen Berlins, als sich die Lobby in ein Trümmerfeld verwandelt. Verbogene Stahlträger, geborstenes Glas, weggerissene Stühle und Tische zeigen die Wucht der Wassermassen. Wäre der 16 Meter hohe Wassertank vier, fünf Stunden später geplatzt, hätte es Dutzende Todesopfer geben können.

Der mit einer Million Litern gefüllte Aquadom im Atrium des Radisson Hotel an der Museumsinsel ist eine Attraktion der Hauptstadt. Grün schimmert er wie das Meer in den Tropen, darinnen 1500 leuchtende Fische. Wie stark die Flutwelle war, ist an den Überresten von Mobiliar und Blumenkübeln zu erahnen, die es bis auf die Straße gespült hat. Weil das Unglück halb in der Nacht geschah, wurden nur zwei Menschen leicht verletzt. Um 5:43 Uhr ging der Notruf ein. Die 350 bis 400 Hotelgäste wurden auf andere Hotels verteilt, nachdem die Rettungskräfte grünes Licht für die Evakuierung gaben. Spürhunde hatten zuvor die Lobby nach Opfern abgesucht. „Es sieht aus wie nach einem Bombenangriff“, sagt ein Feuerwehrmann, der mit seinen Kameraden die Hotelgäste nach draußen geleitete.

Aquarium platzt in Berlin: Von den 1500 Fischen hat wohl keiner überlebt

Ein Statiker hat sich am Vormittag in das Hotel gewagt, um herauszufinden, ob es eventuell einsturzgefährdet ist. Das Wasser lief in das Untergeschoss, lief auf die Straße und könnte dabei Wände beschädigt haben. Von den 1500 Fischen hat wohl kaum einer überlebt. Die Kadaver der verendeten Tiere liegen zwischen den Trümmern. „Der Betreiber Sea Life hat uns gesagt, dass sich keine feinen Rissen gebildet haben und das Aquarium nach und nach leergelaufen ist. Es ist geplatzt“, sagt der Sprecher der Feuerwehr, Adrian Wentzel.

Die Ursache dafür ist bisher unbekannt. Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger sagt, es gebe Hinweise auf Materialermüdung. Das klingt seltsam, denn erst im Sommer wurde die Sanierung abgeschlossen. Der Aquadom ist der größte freistehende Fischtank der Welt, sechs Stockwerke hoch. Mit einem Aufzug können Besucher in der Mitte des Zylinders hindurchfahren und die Fische bestaunen. Für 19 Euro zwischen 10 und 18 Uhr.

Aquadom in Berlin: Polizei sperrt Gelände um das Hotel weiträumig ab

Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk rücken nach der Alarmierung mit hunderten Kräften aus. Das Gelände um das Hotel wird weiträumig mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, die wichtige Verkehrsachse ist für Autos durch Streifenwagen und Feuerwehrautos blockiert. Die Berliner Stadtreinigung streut Salz, damit sich der Asphalt vor dem Hotel nicht zur Eisbahn verwandelt. Am Morgen hatte es in Berlin minus acht Grad. Sollte das Wasser das Mauerwerk schwer beschädigt haben, steht das THW für die Abstützung des großen Gebäudes bereit.

