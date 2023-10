Riesiges Aquarium geplatzt: Ursache wird wohl immer Geheimnis bleiben

Eine Million Liter Wasser ergossen sich in ein Hotel und auf die Straße als das Riesenaquarium Aquadom in Berlin im Dezember platzte. Wie es zu dem Unglück kam, konnte nicht gänzlich geklärt werden.

Vor etwa zehn Monaten platzte das 16 Meter hohe Aquarium Aquadom mit 1500 Fischen, das in einer Hotellobby nahe dem Alexanderplatz stand. Eine Million Liter Wasser gergossen sich in das Hotel und auf die Straße, zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Bilder vom 16. Dezember erinnerten an Filmszenen. "Es sieht aus wie nach einem Tsunami", sagte Berlins damalige Bürgermeisterin Franziska Giffey damals. Überall lagen Trümmer und tote Fische.

Aquarium Aquadom in Berlin geplatzt: Mehrere mögliche Ursachen

Der Ingenieur und Gutachter Christian Bonten hatte die mehr als 700 Bruchstücke in den vergangenen Monaten in einer Lagerhalle in Brandenburg akribisch untersucht. Inzwischen ist die Ursachenforschung zwar ein großes Stück vorangekommen, doch endgültig abgeschlossen wird sie wohl nicht, wie unter anderem der Stern berichtet.

Das Platzen des Aquariums könne mehrere Ursachen haben, wie Union Investment am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Berlin mitteilte. Das Immobilienunternehmen ist der Besitzer des Gebäudekomplexes DomAquarée, in dem sich das Aquarium befand. In seinem Abschlussbericht erwähnt Bonten Fehler beim Kleben der einzelnen Acrylglaselemente bei der Herstellung oder der Sanierung des Aquariums oder "eine mögliche Kerbwirkung auf den Zylinder in dessen Sockelbereich" – also eine Überlastung.

Der AquaDom im Sea Life in Berlin war das größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt. Foto: picture alliance / dpa

Geplatzter Aquadom: Risiko sei nicht erkennbar gewesen

Doch eindeutige Belege für eine der möglichen Schadensursachen lassen sich laut dem Ingenieur nicht ableiten. Das Risiko sei nicht erkennbar gewesen. Eine Sabotage des Aquariums sei unwagrscheinlich. Die genaue Ursache wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. "Wir konnten aber nicht feststellen, wo der schadensursächliche erste Bruch oder Riss im Zylinder stattfand", sagte Bonten. Das sei zugegeben ein "frustrierendes Ergebnis".

