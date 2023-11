Arbeit

Hommage an den Arbeitsweg: Warum kein Homeoffice auch gut ist

Plus Wer in die Arbeit fährt und wieder zurück, schafft nicht nur räumliche, sondern auch zeitliche Trennung zwischen Beruf und Privatleben. Warum das wichtig ist.

Von Laura Gastl

Ein langer Arbeitstag neigt sich dem Ende zu. Tief durchatmen, den Computer ausschalten, im Stuhl zurückrollen. Aufstehen – und, zack, sich innerhalb einer Millisekunde im eigenen Wohnzimmer wiederfinden. Dort, wo acht Stunden am Tag eben auch das Büro ist. Das Gebäude oder gar den Raum verlassen, um zu Hause anzukommen? Nicht nötig.

So oder so ähnlich sieht das Ende des Arbeitstages vieler aus, seit Anfang 2020 mit Corona das Homeoffice normal wurde. 24,2 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland arbeiteten 2022 zumindest gelegentlich von zu Hause aus, wie Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen. Aber tut das überhaupt gut, dort dem Beruf nachzugehen, wo man auch wohnt? Ohne Zeit, den Job hinter sich zu lassen, den Tag zu reflektieren – und eine gewisse Strecke als Puffer zu haben, um Arbeits- und Privatleben voneinander zu trennen?

