Sturz aus Krankorb – Arbeiter schwer verletzt

Beim Sturz aus einem Krankorb bei Arbeiten an einem Mobilfunkmast im Kreis Groß-Gerau ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fiel er aus zunächst unbekannten Gründen bei Raunheim beim Ausfahren des Kranauslegers auf rund 45 Meter Höhe aus dem Korb und wurde von einem Sicherungsseil aufgefangen, wie die Polizei mitteilte. Hierbei zog sich der 45-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein 33 Jahre alter Kollege im Arbeitskorb wurde im Gesicht leicht verletzt. Höhenretter der Feuerwehr brachten die beiden Männer in Sicherheit. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

