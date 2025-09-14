Besuch aus Hessen in Südkorea

Hessens Minister für Internationales, Manfred Pentz (CDU), will in Südkorea die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit vertiefen. Am Wochenende brach er laut Staatskanzlei zu einem Arbeitsbesuch auf.

«Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen US-Zollpolitik ist es entscheidend, unsere Zusammenarbeit international breiter aufzustellen», sagte Pentz laut Mitteilung. Korea sei «ein echter Wertepartner». Die Demokratien der Welt müssten enger zusammenarbeiten, betonte Pentz.

Begleitet wird der Minister von einer Delegation aus Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern. Während seines Aufenthalts trifft der Minister unter anderem den Vize-Außenminister Kim Hee-sang. Vorgesehen sind zudem zahlreiche Unternehmensbesuche.