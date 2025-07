Neuer Fachkräftepreis soll Personalnot in Hessen begegnen

Mit einem neuen Fachkräftepreis will das hessische Arbeitsministerium Ideen zur Sicherung des Personalstands fördern. Der Hessische Fachkräftepreis soll an Unternehmen gehen, die in diesem und im vergangenen Jahr «besonders innovative, praxistaugliche Maßnahmen zur Fachkräftesicherung entwickelt und umgesetzt haben». Die Auszeichnung ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert und wird - je nach Unternehmensgröße - in drei Kategorien verliehen.

Allein in Hessen werden laut Arbeitsministerium bis 2030 voraussichtlich rund 240.000 Fachkräfte fehlen – mit gravierenden Auswirkungen auf nahezu alle Branchen und Lebensbereiche. «Davon ist nicht nur die Sozialwirtschaft mit den Berufsfeldern Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe sowie pflegerische Versorgung betroffen», sagte Ministerin Heike Hofmann (SPD). Der Personalmangel betreffe schon jetzt alle Lebensbereiche und Branchen.