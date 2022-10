Landau

Betonplatte trifft Bauarbeiter - zwei Schwerstverletzte

Bei Arbeiten an einer Lärmschutzwand in Landau (Rheinland-Pfalz) wurden zwei Männer am Mittwoch von einer Betonplatte getroffen. Sie kamen schwerstverletzt in ein Krankenhaus.

