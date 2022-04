Schwerer Arbeitsunfall in Siegen: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Ein schwerer Arbeitsunfall fordert in Siegen ein Todesopfer, zwei weitere Personen sind schwer verletzt. Alle drei Arbeiter waren in eine Grube gestiegen.

In Siegen ist es zu einem dramatischen Arbeitsunfall gekommen. In einem Stahlunternehmen aus der Stadt in Nordrhein-Westfalen ist ein 27 Jahre alter Arbeiter dabei tödlich verletzt worden. Er war in eine Grubenanlage gestiegen und in dieser zusammengebrochen. Die Polizei teilte mit, dass er noch am Montagmorgen vor Ort verstarb.

Zwei weitere Arbeiter im Alter von 33 und 47 Jahren schweben derzeit in Lebensgefahr. Sie sollen in die Grube gestiegen sein, um ihrem Kollegen zu helfen. Außerdem wurde ein Ersthelfer im Alter von 45 Jahren leicht verletzt.

Arbeitsunfall in Siegen: Arbeiter atmeten wohl giftige Gase in der Grube ein

Die ersten Erkenntnisse legen nahe, dass der 27-Jährige in der Grube giftige Gase einatmete. Er war in diese gestiegen, um Reinigungsarbeiten durchzuführen. Als sein 33 Jahre alter Kollege dessen schlechten Zustand bemerkte, kletterte er ebenfalls in die Grube und brach dort zusammen. Nachdem dann auch dessen 47 Jahre alter Kollege hinunterstieg, wurde auch dieser bewusstlos.

Ein weiterer Mitarbeiter des Stahlunternehmens alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Diese barg die drei Männer aus der Grube, die beiden lebensgefährlich verletzten wurden sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Die Grubenanlage wird von dem Unternehmen dazu genutzt, Stahl zu härten. Das gab die Polizei bekannt. Dafür würden Gase wie Argon und Stickstoff verwendet. Es ist möglich, dass die Gase bei Vorbereitungen für den Brennprozess in die Grube gelangten. Allerdings sind die genauen Umstände des Unfalls noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt zusammen mit dem Amt für Arbeitsschutz.

