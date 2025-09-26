Icon Menü
Arbeitsunfall: Mann stirbt bei Arbeiten an Klinikaufzug

Arbeitsunfall

Mann stirbt bei Arbeiten an Klinikaufzug

Wie konnte es zu dem tödlichen Unfall kommen? Das Amt für Arbeitsschutz und die Kriminalpolizei ermitteln.
Von dpa
    Die Unfallursache wird unter anderem von der Kriminalpolizei untersucht. Foto: David Inderlied/dpa

    Ein 35-Jähriger ist bei Arbeiten in der psychiatrischen Klinik in Oberursel tödlich verletzt worden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an, teilte das Polizeipräsidium in Wiesbaden mit, ohne Details zu nennen. Das Amt für Arbeitsschutz untersuche gemeinsam mit der Kriminalpolizei den Vorfall vom Donnerstagnachmittag, zudem wurde ein Gutachter beauftragt. Um die Angehörigen des Mannes kümmerten sich Notfallseelsorger.

