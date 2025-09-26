Mann stirbt bei Arbeiten an Klinikaufzug

Ein 35-Jähriger ist bei Arbeiten in der psychiatrischen Klinik in Oberursel tödlich verletzt worden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an, teilte das Polizeipräsidium in Wiesbaden mit, ohne Details zu nennen. Das Amt für Arbeitsschutz untersuche gemeinsam mit der Kriminalpolizei den Vorfall vom Donnerstagnachmittag, zudem wurde ein Gutachter beauftragt. Um die Angehörigen des Mannes kümmerten sich Notfallseelsorger.
Arbeitsunfall
