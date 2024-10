Mann stürzt von Gerüst und stirbt

Ein Arbeiter ist am Montag bei Abrissarbeiten an einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt ums Leben gekommen. Der 46-Jährige sei über das Geländer eines Gerüstes gestürzt, teilte die Polizei mit. Wie viele Meter der Mann abstürzte, konnte ein Sprecher nicht sagen. Demnach brachten Rettungskräfte den Mann sofort in ein Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Ursache des Unfalls.

