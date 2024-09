"Arcane", Staffel 2: Start, Besetzung, Handlung, Folgen und alle Infos

"Arcane" ist eine animierte Streaming-TV-Serie, die seit November 2021 bei Netflix läuft. Sie spielt im League-of-Legends-Universum des gleichnamigen Onlinespiels und wurde anlässlich des zehnjährigen Jubiläums dieses Universums veröffentlicht. Das französische Animationsstudio Riot Games und Fortiche in Paris haben sie produziert. Wir versorgen Sie hier mit allen Informationen rund um Start, Besetzung, Handlung, Folgen, Trailer und Stream von Staffel 2 von "Arcane".

Wann ist der Start der Staffel 2 von "Arcane"?

Das ursprüngliche Gerücht über einen angeblichen Start der Staffel 2 von "Arcane" im Herbst 2022 ist natürlich längst Vergangenheit. Mittlerweile haben die Macher den Starttermin der Serie via Instagram verraten. Staffel 2 von "Arcane" wird drei Jahre nach dem Release von Teil 1 bei Netflix starten. Genauer gesagt: Am 2. November 2024 geht es weiter. Klar ist mittlerweile allerdings auch, dass Staffel 2 gleichzeitig die letzte werden soll. Fortsetzungen im erweiterten „Arcane“-Universum sind allerdings nicht ausgeschlossen.

Eigentlich war der Start von Staffel 2 früher geplant, das gab auch Riot Games-Chef Nicolo Laurent bereits 2023 in einem Interview zu. Doch bis es mit neuen Inhalten weiter geht, steht bis dahin die komplette Staffel 1 natürlich weiterhin bei Netflix zum Streamen bereit.

Besetzung von "Arcane": Welche Schauspieler im Cast leihen den Charakteren ihre Stimme?

Die exakte Besetzung von Staffel 2 hat Netflix noch nicht veröffentlicht - lediglich, dass Hailee Steinfeld (Vi), Ella Purnell (Jinx) und Katie Leung (Caitlyn) zurückkehren, wurde bisher offiziell bestätigt. Serien-Auguren gehen aber davon aus, dass noch mehr Stimmen aus der ersten Staffel wieder zu hören sein werden. Hier die Übersicht:

Hailee Steinfeld ist Vi (Synchronspecherin Giovanna Winterfeldt)

Ella Purnell ist Jinx (Synchronspecherin Alice Bauer)

Kevin Alejandro ist Jayce Talis (Synchronsprecher Patrick Keller)

Katie Leung ist Caitlyn Kiramman (Synchronspecherin Daniela Molina)

Harry Lloyd ist Viktor (Synchronsprecher Florian Clyde)

Jason Spisak ist Silco (Synchronsprecher Asad Schwarz)

Toks Olagundoye ist Mel Medarda (Synchronspecherin Flavia Vinzens)

Reed Shannon ist Ekko (Synchronsprecher Marco Eßer)

Sarah Williams ist Jinx (Singstimme, Cameo)(Synchronspecherin Alice Bauer)

Mick Wingert ist Heimerdinger (Synchronsprecher Santiago Ziesmer)

Die Folgen von "Arcane" 2: Das sind die einzelnen Episoden

Noch ist nicht klar, wie viele Folgen die neue Staffel von "Arcane" enthalten wird - geschweige denn, welchen Titel sie tragen werden. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, werden wir sie an dieser Stelle ergänzen. Klar ist jedenfalls: Die vorangegangene Staffel 1 von "Arcane" enthielt neun Folgen.

"Arcane" 2 ansehen: Hier läuft die Serie im Stream

Staffel 1 der Serie "Arcane" lief bei Netflix. Und genauso soll es auch in Staffel 2 weitergehen, denn diese ist ebenfalls zur Veröffentlichung beim Streaminganbieter vorgesehen. Um auf "Arcane" 2 zugreifen zu können, benötigt man dann ein Netflix-Abonnement. Die günstigste Version hiervon ist aktuell für 4.99 Euro zu bekommen - allerdings mit Werbeeinblendungen. Wer Serien und Filme ohne Werbung ansehen möchte, muss mindestens 13.99 Euro monatlich ausgeben (Stand: August 2024).

Die Handlung: Worum geht es bei "Arcane"?

"Arcane" spielt in einem Stadtstaat namens Piltover, der aus einem reichen und strahlenden Stadtteil gleichen Namens sowie einem düsteren und verarmten Bezirk besteht, der Zhaun heißt. In dem lebensfeindlichen Umfeld dieser Unterstadt wachsen die Waisenkinder Vi und Powder in der Obhut ihres Ziehvater Vander auf. Die beiden kleinkriminellen Schwestern machen in dem wohlhabenden Bezirk einen Raubzug und lösen damit eine Kette an Ereignissen aus, die nicht nur einen Keil zwischen die beiden Geschwister treibt, sondern auch die Zukunft von ganz Piltover gefährdet.

Im Streit stehen zwei letztlich verfeindete Schwestern sich in einem Krieg gegenüber, in dem sich alles um Magie dreht - präziser: um magische Technologien und Überzeugungen. Staffel 1 endet mit einem Cliffhanger, nämlich damit, dass Jinx Silco tötet und eine Rakete auf Piltover schießt. Die zweite Staffel gibt uns wahrscheinlich Aufschluss darüber, ob die Rakete wirklich eingeschlagen ist.

"Arcane" ist eine Art Prequel zum Online-Spiel. Was ist sonst noch bekannt?

"Arcane" ist in der Vergangenheit des "League of Legends"-Universums angesiedelt. Die Serie dient als Vorgeschichte zum Spiel und erzählt die Lebensgeschichten mehrerer Charaktere aus Piltover und Zhaun neu.

Wie das Onlinespiel, auf dem "Arcane" beruht, richtet sich auch die Serie an Zuschauerinnen und Zuschauer ab ungefähr 16 Jahren. Medien und Experten haben festgestellt, dass die Serie zwei unterschiedlichen Zielgruppen anspricht: Gelegenheitszuschauer, die noch nie League of Legends gespielt haben, genauso wie langjährige Fans des Spiels.

Für Fans des Spiels ermöglicht die Serie erstmals, die Charaktere nicht nur miteinander, sondern auch mit sich selbst sprechen zu hören. Man erfährt, was sie essen, wo sie schlafen und welches Leben sie in Piltover und dem Distrikt Zhaun führen. Zudem bietet "Arcane" für viele auch reichlich Diskussionsstoff, da grundlegende moralische Fragen der menschlichen Existenz während der neun Folgen immer wieder aufkommen. Mit "Arcane" hat Riot Games zudem erstmals erfolgreich den Sprung ins filmische Entertainment gewagt. Dies wird offensichtlich durch die Produktion einer zweiten Staffel durch Netflix unterstrichen.

Trailer und Teaser zu "Arcane" Staffel 2

Einen offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von "Arcane" hat Netflix Mitte September veröffentlicht. Hier können Sie sich einen Eindruck von der neuen Staffel machen: