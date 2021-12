Infos zu "Arcane", Staffel 2: Was ist zu Start und Besetzung schon bekannt?

Netflix plant Staffel 2 von "Arcane". Wann ist der Start? Worum dreht sich die Handlung? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Was ist sonst noch bekannt?

"Arcane" ist eine animierte Streaming-TV-Serie, die seit November 2021 bei Netflix läuft. Sie spielt im League-of-Legends-Universum des gleichnamigen Onlinespiels und wurde anlässlich des zehnjährigen Jubiläums dieses Universums veröffentlicht. Das französische Animationsstudio Riot Games und Fortiche in Paris haben sie produziert. Wir versorgen Sie hier mit allem, was schon bekannt ist.

Wann ist der Start der Staffel 2 von "Arcane"?

Netflix hat den Start der zweiten Staffel etwas kleinmütig für "frühestens 2023" angekündigt. Wir behalten das Thema für Sie im Auge und melden uns, sobald wir mehr wissen.

Die komplette Staffel 1 steht natürlich bereits jetzt rund um die Uhr bei Netflix zum Streamen bereit.

Besetzung von "Arcane": Welche Schauspieler im Cast leihen den Charakteren ihre Stimme?

Die exakte Besetzung von Staffel 2 hat Netflix noch nicht veröffentlicht. Serien-Auguren gehen aber davon aus, dass die meisten Stimmen der ersten Staffel wieder zu hören sein werden. Hier die Übersicht:

Schauspieler Rolle Synchronsprecher Hailee Steinfeld Vi Giovanna Winterfeldt Ella Purnell Jinx Alice Bauer Kevin Alejandro Jayce Talis Patrick Keller Katie Leung Caitlyn Kiramman Daniela Molina Harry Lloyd Viktor Florian Clyde Jason Spisak Silco Asad Schwarz Toks Olagundoye Mel Medarda Flavia Vinzens Reed Shannon Ekko Marco Eßer Sarah Williams Jinx (Singstimme, Cameo) Alice Bauer Mick Wingert Heimerdinger Santiago Ziesmer

Die Handlung: Worum geht es bei "Arcane"?

"Arcane" spielt in einem Stadtstaat namens Piltover, der aus einem reichen und strahlenden Stadtteil gleichen Namens sowie einem düsteren und verarmten Bezirk besteht, der Zhaun heißt. In dem lebensfeindlichen Umfeld dieser Unterstadt wachsen die Waisenkinder Vi und Powder in der Obhut ihres Ziehvater Vander auf. Die beiden kleinkriminellen Schwestern machen in dem wohlhabenden Bezirk einen Raubzug und lösen damit eine Kette an Ereignissen aus, die nicht nur einen Keil zwischen die beiden Geschwister treibt, sondern auch die Zukunft von ganz Piltover gefährdet.

Im Streit stehen zwei letztlich verfeindete Schwestern sich in einem Krieg gegenüber, in dem sich alles um Magie dreht - präziser: um magische Technologien und Überzeugungen.

Lesen Sie dazu auch

"Arcane" ist eine Art Prequel zum Online-Spiel. Was ist sonst noch bekannt?

"Arcane" ist in der Vergangenheit des "League of Legends"-Universums angesiedelt. Die Serie dient als Vorgeschichte zum Spiel und erzählt die Lebensgeschichten mehrerer Charaktere aus Piltover und Zhaun neu.

Wie das Onlinespiel, auf dem "Arcane" beruht, richtet sich auch die Serie an Zuschauerinnen und Zuschauer ab ungefähr 16 Jahren. Medien und Experten haben festgestellt, dass die Serie zwei unterschiedlichen Zielgruppen anspricht: Gelegenheitszuschauer, die noch nie League of Legends gespielt haben, genauso wie langjährige Fans des Spiels.

Einen Teaser zu Staffel 2 gibt es aufgrund des ungewöhnlich langen Zeithorizonts bis zur Veröffentlichung natürlich noch nicht. Falls Sie sich trotzdem schon mal einstimmen möchten, kommt hier der Teaser zur ersten Staffel.