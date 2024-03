Royals

Krebs: So wird Prinzessin Kate behandelt

Prinzessin Kate ist an Krebs erkrankt und macht gerade eine Chemotherapie. Doch wie läuft die eigentlich ab?

In einer Videobotschaft hat Prinzessin Kate bekannt gegeben, dass sie an Krebs erkrankt ist. Sie bekommt jetzt vorsorglich eine Chemotherapie. Doch was ist das genau?

Von Lennardt Loß