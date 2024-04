Evolution: Warum haben Insekten Flügel?

Insekten sind die artenreichste Tierklasse der Welt. Die Evolution hat die meisten von ihnen mit Flügeln ausgestattet. Doch warum ist das so?

Insekten sind wahre Meister der Evolution. Sie haben schon vor 400 Millionen Jahren auf der Welt gelebt — lange bevor es Fische, Dinosaurier und Säugetiere gab. Forscher gehen davon aus, dass es heute weit über eine Million unterschiedliche Insektenarten gibt. Der Tierschutzorganisation WWF zufolge sind allein in Deutschland zwei Drittel aller vorkommenden Tierarten Insekten.

Laut der Georg-August-Universität Göttingen ist die Flugfähigkeit von Insekten einen wesentliche Grundlage für ihren evolutionären Erfolg. Doch warum können Insekten eigentlich fliegen? Und wann haben sich ihre Flügel ausgebildet?

Insekten: Seit wann haben sie Flügel?

Laut dem Wissenschaftlichen Informationsdienst haben Insekten bereits vor 400 Millionen Jahren — im sogenannten Paläozoikum — den Luftraum erobert. Damit gehören sie zu den ersten Tieren in der Geschichte der Welt, die das Fliegen gelernt haben.

Zum Vergleich: Die ersten Flugsaurier sollen laut dem Paläontologisches Museum München erst vor 220 Millionen Jahren aufgetreten sein — also 180 Millionen Jahre nach den ersten Fluginsekten.

Übrigens: Heute sind viele Insektenarten in Gefahr. Schuld daran ist das Insektensterben.

Insekten: Wie haben sich ihre Flügel entwickelt?

Die Entwicklung von Flügeln war laut dem SWR eines der großen Schlüsselereignisse in der Evolution der Insekten: „Wenn die Insekten keine Flügel entwickelt hätten, wären sie wahrscheinlich nicht so eine artenreiche Gruppe geworden.“ Denn das Fliegen habe den Insekten die Möglichkeit gegeben, neue Lebensweisen zu entwickeln und neue Lebensräume zu erobern.

Allerdings ist bis heute unklar, warum und wie Insekten Flügel ausgebildet haben. Denn es wurden bisher nur Fossilien von Insekten gefunden, die entweder noch nicht fliegen konnten, oder das Fliegen schon gelernt hatten.

Schon gewusst? Insekten sind in vielen beliebten Lebensmitteln enthalten.

Insekten und Evolution: Haben Sie zuerst den Gleitflug gelernt?

Es gibt in der Forschung jedoch verschiedene Hypothesen, wie Insekten das Fliegen gelernt haben könnten. Eine besonders populäre besagt laut Planet Wissen etwa, dass Insektenlarven an Bäumen im Wasser hochgeklettert sind, um sich neue Lebensräume zu erschließen. Später sollen die Insekten dann nicht mehr nach unten geklettert sein, sondern sich fallengelassen haben. Vor dem Fliegen könnten Insekten also zuerst gelernt haben zu gleiten.

Auch über die Frage, aus welchen Körperteilen sich die Flügel entwickelt haben, wird in der Forschung gestritten. Heute stehen vor allem zwei Theorien nebeneinander. Vereinfacht gesagt:

Die sogenannte Epicoxal-Theorie geht davon aus, dass die Flügel aus Anhängen der Beine entstanden sind.

Laut der Paranotal-Theorie haben sich die Flügel hingegen aus Ausstülpungen der Brust entwickelt.

Übrigens: Viele Forscher glauben, dass Insekten deutlich intelligenter sind als angenommen. Es wird sogar darüber gestritten, ob Insekten Gefühle haben.