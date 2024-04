Kindergeld 2024: Wie viel Kindergeld gibt es bei drei Kindern?

Kindergeld steht fast allen Familien zu, die in Deutschland leben. Doch wie viel Geld bekommt man mit drei Kindern?

Wer ein Kind hat, bekommt in Deutschland im Normalfall Geld von der Familienkasse. Mit jedem weiteren Kind erhöht sich der Betrag. Doch wie viel Kindergeld steht einer Familie mit drei Kindern pro Monat zur Verfügung? Die Antwort auf diese Frage lesen Sie hier.

Gut zu wissen: Wenn das Kindergeld gar nicht oder zu spät auf dem Konto landet, kann das viele Gründe haben. Vielleicht waren Unterlagen unvollständig oder fehlerhaft. Vielleicht liegt auch ein sogenannter Doppelantrag vor. Doch auf jeden Fall sollte man schnell handeln, wenn das Kindergeld nicht auf dem Konto ist.

Kindergeld 2024: Was steht einer Familie mit drei Kindern zu?

Seit dem 1. Januar 2023 ist das Kindergeld laut der Bundesagentur für Arbeit für alle Kinder gleich hoch. Man erhält 250 Euro pro Kind. Einer Familie mit drei Kindern steht damit 750 Euro Kindergeld pro Monat zur Verfügung.

Vor dem 1. Januar 2023 war das Kindergeld-System komplexer. Damals hat man für das erste und zweite Kind jeweils 219 Euro bekommen. Für das dritte Kind gab es 225 Euro. Und ab dem vierten Kind 250 Euro.

Schon gewusst? Für die Auszahlung des Kindergeldes gibt es keinen allgemeingültigen Tag. Manche Familien bekommen das Kindergeld am Monatsanfang. Andere am Monatsende. Und wieder andere in der Monatsmitte. Denn der Auszahlungstermin des Kindergeldes ist von der Endziffer der individuellen Kindergeldnummer abhängig.

Wird das Kindergeld 2025 abgeschafft?

Ab dem 1. Januar 2025 wird es vermutlich kein Kindergeld mehr geben. Denn dann soll laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (kurz: BMFSJ) die neue Kindergrundsicherung in Kraft treten.

Die Kindergrundsicherung soll verschiedene Leistungen bündelt. Darunter:

das Kindergeld

die Leistungen für Kinder und Jugendliche im Bürgergeld und der Sozialhilfe

und den Kinderzuschlag.

Wie hoch die Kindergrundsicherung ausfällt, lässt sich dem BMFSJ zufolge noch nicht sagen. Der Betrag hängt unter anderem von der Preis- und Einkommensentwicklung ab.

Doch auf der Website des BMFSJ findet man trotzdem eine kleine Beispielrechnung: „Schreibt man die heutigen Werte beispielsweise mit 15 Prozent fort, können die Kinder je nach Altersstufe ab 2025 wahrscheinlich bis zu 530 Euro (0 bis 5 Jahre), 555 Euro (6 bis 13 Jahre) beziehungsweise 636 Euro (14 bis 17 Jahre) erhalten.“

Übrigens: Mit der Volljährigkeit erlischt auch der Anspruch auf Kindergeld. Doch unter bestimmten Umständen kann man auch mit über 18 Jahren noch Kindergeld beziehen.