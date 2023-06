"Arctic Warrior" 2023: Teilnehmer, Übertragung, Ablauf und alle Infos

"Arctic Warrior" 2023 ist ein neues Survival-Abenteuer auf YouTube. Wir haben alle Informationen rund um Teilnehmer, Übertragung, Ablauf und Drehort.

Nach dem großen Erfolg der 2. Staffel von "7 vs. Wild" gibt es jetzt eine neue Survival-Serie: "Arctic Warrior" 2023. Wie der Name schon verspricht, geht es diesmal aber nicht auf eine tropische Insel sondern in die Eiseskälte. Genau genommen in den hohen Norden Europas, nämlich nach Finnland. Geleitet wird der Überlebenskampf von einem bekannten Gesicht aus "7 vs. Wild": Ottogerd Karasch. Er ist nach eigenen Angaben ehemaliger Fallschirmjäger und damit bestens vorbereitet auf brenzlige Situationen. Auf YouTube tritt er unter dem Nutzernamen OttoBulletproof auf. Und auf ebenjenem Kanal wird auch die neue Serie "Arctic Warrior" gezeigt.

Sie wollen wissen, welche Kontrahenten angetreten sind, wo Sie "Arctic Warrior" verfolgen können, wer gewonnen hat und wo der Survival-Kampf aufgenommen wurde? Kein Problem, wir haben alle Informationen rund um Teilnehmer, Übertragung, Ablauf und Drehort der Serie.

"Arctic Warrior" 2023: Wer hat gewonnen?

Die Challenges bei "Arctic Warrior" 2023 haben die Kandidaten an ihre körperlichen Grenzen gebracht. Am Ende konnte derjenige triumphieren, der selbst unter den härtesten Bedingungen noch jede Grenze ausloten und überschreiten konnte. Geschafft hat das der Rockstar Evil Jared, der sich schon während seiner Zeit bei der Bloodhound-Gang einen Namen als Grenzgänger- bzw. Überschreiter gemacht hat. In der finalen Challenge konnte Evil Jared sein Durchhaltevermögen erneut unter Beweis stellen und sich am Ende den Titel holen.

Start von "Arctic Warrior" 2023: Wann ging es los?

Der Startschuss für "Arctic Warrior" fiel am 23. April 2023. Los ging es um 17 Uhr.

Das sind die Teilnehmer bei "Arctic Warrior" 2023

Ein bunt gemischtes Feld aus Teilnehmern und Teilnehmerinnen stellte sich der Herausforderung. Das sind die Teilnehmer in der Übersicht:

Sascha Hellinger (Streamer/unsympathisch.tv)

(Streamer/unsympathisch.tv) Stephan Pütz (MMA Kämpfer)

(MMA Kämpfer) Wildcard Franziska Sieber

Wildcard LoloMaus

EvilJared

Yvonne Pferrer

Gerd Schönfelder

Roofless Cat

Sascha Huber war ebenfalls als Teilnehmer nach Finnland angereist. Der YouTuber durfte dann allerdings verletzungsbedingt und aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Die Teilnehmer waren trotzdem nicht komplett auf sich alleine gestellt. Folgende Profis unterstützten das Überlebensvorhaben:

Lesen Sie dazu auch

Tom (Angehöriger KSK )

) Philipp (Gebirgsjäger)

Sahin (Scharfschütze)

Manu (Heeresaufklärer)

Mello (Survival-Ausbilder Bundeswehr )

) Hauke (Fremdenlegionär)

Tatjana (Jägerbatallion 25)

Sendetermine und Übertragung von "Arctic Warrior" 2023

Verfolgen kann man die neue Serie zwar nicht im linearen TV, aber dafür im Streaming auf der Videoplattform YouTube. Dort wird sie auf dem Kanal von OttoBulletproof gezeigt. Die neuen Folgen wurden in folgendem Rhythmus veröffentlicht: Nach dem Start am 23. April 2023 um 17 Uhr (Sonntag) ging es dann immer mittwochs und sonntags weiter, auch jeweils um 17 Uhr. Zusätzlich zu diesen Hauptfolgen gab es freitags noch sogenannte "Behind The Scenes"-Folgen, die auch jeweils um 17 Uhr gezeigt werden. Und obendrauf hat Ottogerd Karasch auch noch auf der Plattform Twitch gestreamt, wie er sich selbst die Folgen zum ersten Mal ansieht. Das fand immer am Ausstrahlungstag um 21 Uhr statt. Insgesamt gab es 12 Folgen.

Hier sind nochmal alle Daten im Überblick:

Starttermin: 23. April 2023, 17 Uhr (Sonntag)

Neue Folgen: immer mittwochs und sonntags, 17 Uhr

Behind the Scenes: Freitags, 17 Uhr

Twitch : An jedem Ausstrahlungstag, 21 Uhr

Der Ablauf von "Arctic Warrior" 2023

Bei "Arctic Warrior" 2023 werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach Finnland in die Wildnis gebracht. Dort müssen sie vor allem eins: Überleben in der Kälte. Sie stellen sich verschiedenen Herausforderungen - manche von ihnen geplant, manche ungeplant. Unterstützung bekommen sie dabei von den Profis, die entweder noch beim Militär aktiv sind oder es waren.

Drehort von "Arctic Warrior" 2023: Hier wurde die Serie aufgenommen

Das "Arctic" im Namen gibt schon einen ersten Hinweis: In der neuen Serie geht es in eine frostige Umgebung. Die Teilnehmer wurden nach Finnland geschickt. Und zwar in den eiskalten Norden des Landes, nach Lappland.