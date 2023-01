"Der große Schlagerabschied": Gäste, Übertragung und alle Infos

"Der große Schlagerabschied" von Florian Silbereisen für Jürgen Drews: Infos rund um Termin, Gäste, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung gibt es hier.

Florian Silbereisen präsentiert die große Abschiedsshow für Jürgen Drews - "Der große Schlagerabschied". Der König von Mallorca steht beim regierenden Schlager-König ein allerletztes Mal auf der Bühne. Noch einmal singt Drews seine unvergesslichen Ohrwürmer, noch einmal lässt er sich feiern - bei einer gigantischen Eurovisionsshow-Party.

"Der große Schlagerabschied" - Wie liegt der Termin?

Die ARD hat die Sendung "Der große Schlagerabschied" für Samstag, 14. Januar 2023, abgekündigt. Sendezeit ist die Primetime, also 20.15 Uhr.

Die Gäste bei "Der große Schlagerabschied"

Die ARD hat die die Gala diese Gäste von Florian Silbereisen und Jürgen Drews angekündigt - mit dem Zusatz-Joker "... und vielen weitere Stars!"

Maite Kelly

Roland Kaiser

Ben Zucker

Ross Antony

Mickie Krause

Melissa Naschenweng

Thomas Anders

David Hasselhoff

Andy Borg

Beatrice Egli

Andreas Gabalier

Die Show ist eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.

"Der große Schlagerabschied" ist eine Verbeugung vor der Karriere vor Jürgen Drews

Nach über sechs Jahrzehnten zieht Jürgen Drews sich jetzt aus dem Schlagergeschäft zurück. „Der große Schlagerabschied“ mit Florian Silbereisen soll die Karriere des Sängers noch ein letztes Mal gebührend feiern.

Schlagersänger Jürgen Drews Foto: Philipp von Ditfurth, dpa (Archivbild)

Ganz kurz vorab sein Steckbrief:

Name: Jürgen Ludwig Drews

Geburtstag: 2. April 1945 in Nauen, Brandenburg

Sternzeichen: Widder

Alter: 77 Jahre

Größe 1,80 m

Er selbst nannte sich "König von Mallorca", und viele seiner Fans haben sich dieses geklaute Adelsprädikat genussvoll zu eigen gemacht: Jürgen Drews hat die Schlagerszene am Ballermann auf Malle wie kaum ein anderer geprägt. Doch nicht nur das: Der gebürtige Brandenburger hat mit seinen Erfolgen auf des Deutschen Lieblingsinsel auch enorm ins Heimatland zurückgestrahlt - und das keineswegs nur mit seinem Hit "Ein Bett im Kornfeld".

Im Sommer 2022 hatte er in der ARD-Show "Die große Schlagerstrandparty" mit Florian Silbereisen vor fast 4,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern das Ende seiner Karriere verkündet. Der Grund ist eine Erkrankung des Sängers: Vor rund einem Jahr hat Drews bekannt gegeben, dass er an der Nervenkrankheit Polyneuropathie leidet. "Es ist an der Zeit, mein Privatleben auf Platz eins zu stellen", erklärte er seinerzeit in einem Interview mit Bild am Sonntag: "Ich bin nicht mehr so belastbar wie früher, und ich merke, dass es mir unheimlich guttut, zu Hause zu sein."

Übertragung und Wiederholung von "Der große Schlagerabschied" im TV und Stream

Florian Silbereisens großen Abschied für Jürgen Drews können Sie ganz herkömmlich zur veröffentlichten Sendezeit im linearen TV-Programm im Ersten der ARD verfolgen. Die Übertragung läuft zeitgleich auch digital, nämlich im Livestream der ARD.

Auch für die Wiederholung ist gesorgt: Die Sendung ist nach der ersten Ausstrahlung 30 Tage lang in der Mediathek der ARD für Sie abrufbar.