ARD Kultur geht an den Start

Die ARD bündelt auf einem neuen Portal ihre Kulturformate und bietet Neuproduktionen an. Am Mittwoch ist ARD Kultur in die Beta-Phase gestartet.

Am Mittwoch ist das gemeinschaftliche neue digitale und vernetzte Kulturangebot ARD Kultur gestartet. Auf der Webseite ardkultur.de werden die Kulturformate der ARD gebündelt und Eigenproduktionen gezeigt. "Wir sind ein digitales Angebot für Kulturinteressierte, die Kunst und Kreativität als Bereicherung wertschätzen", heißt es dort.

ARD bündelt bei ARD Kultur Kulturformate

Mit dem Portal will die ARD alle Altersgruppen ansprechen, indem sie vorhandene Kulturinhalte aus der ganzen ARD bündelt, aber auch neue Formate für jüngere Zielgruppen entwickelt, so die MDR-Intendantin Karola Wille. Die Gemeinschaftseinrichtung ARD Kultur ist im Sendegebiet und unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks in Weimar angesiedelt.

ARD Kultur: Filme, Videoformate und Podcast

Das Portal befindet sich noch in der Beta-Phase. Zu Beginn stehen neun Neuproduktionen und 180 bereits vorhandene Audio- und Video-Beiträge zur Verfügung. Weitere Inhalte sollen ständig eingepflegt werden.

Ein Highlight auf dem Portal ist laut dem NDR der Film "Die Magie des Robert Wilson". Der US-amerikanische Regisseur Wilson kehrte zurück an das Thalia Theater Hamburg und machte dort eine Inszenierung. Der Film begleitet die Proben bis zur Uraufführung. Er zeigt exklusive Einblicke in die Arbeit Wilsons und spricht mit den wichtigen Akteuren dieser ungewöhnlichen Theaterproduktion.

Auch die Mode-Serie "Beyond Fashion" ist bei ARD Kultur verfügbar. Die Produktion taucht ein in die individuelle Welt der Menschen, für die Fashion ein Lebensgefühl und ein Weg ist, ihre Identität gemeinsam mit ihrer Community zu definieren und auszudrücken. In der Mockumentary-Serie "Szene Report" geht es um Subkulturen der letzten 30 Jahre in Deutschland.

Es gibt auch einen True-Crime-Podcast auf dem neuen Portal. "Melody of Crime" behandelt große Kriminalfälle im Kulturbereich. Im Videoformat "Pixelparty" nehmen Laura Kampf und Nilz Bokelberg die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die neue digitale Kultur-Welt. Das Videoformat "Call me DJ!" erzählt die Geschichten von bekannten weiblichen DJs.

Auch ein Rollenspiel ist verfügbar. "Letzte Beute" verbindet verschiedene Kulturbereiche wie Gaming, Theater und Literatur miteinander. Die Zuschauer sind bei der Entwicklung des Spiels und der Geschichte dabei und erleben, wie die Thriller-Autorin Judith Merchant im Writers Room gemeinsam mit dem Spielleiter Uke Bosse die Geschichte entwickelt.