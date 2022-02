Staffel 3 von "Are You The One": Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

"Are You The One" ist 2021 mit Staffel 3 zurück gekehrt. Dieser Artikel liefert Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV, Wiederholung, Kandidaten und Moderatorin.

Seit Mitte Dezember 2021 gibt es eine neue Staffel der Dating-Show "Are You The One" auf RTL+. In der Sendung sind insgesamt 21 Singledamen und Singlemänner auf der Suche nach dem "Perfect Match". In jeder Folge von Staffel 3 wird es eine sogenannte "Matching-Night" geben, in der sich herausstellt, ob die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihren perfekten Partner bereits gefunden haben. Die Kandidaten suchen sich ihre Partner selbst aus. Am Ende, wenn alle den richtigen Partner gefunden haben, erwartet die gesamte Gruppe ein Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro.

Haben Sie Interesse, wann und wo Sie die neue Staffel von "Are You The One" 2021 sehen können? Möchten Sie wissen, ob es eine Übertragung im Stream gibt und wo eine mögliche Wiederholung zu sehen ist? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert alle wichtigen Informationen zu Start, Sendetermine, Übertragung im Stream und zur Wiederholung.

"Are You The One" 2021: Wann war der Start?

Nach der Staffel "Reality Stars in Love" und zwei Staffeln "Are You The One", gibt es in diesem Jahr die dritte Ausgabe der Dating-Show. Die neuen Episoden sind seit dem 14. Dezember 2021 in Doppelfolgen zu sehen.

Video: ProSieben

Sendetermine zu "Are You The One" 2021 / 2022

Für die neue Ausgabe der Dating-Show "Are You The One" sind 20 Folgen angekündigt. Die Episoden sind seit dem 14. Dezember 2021 immer dienstags in Doppelfolgen zu sehen.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Folgen von "Are You The One" 2021:

Folge 1 und 2 am 14. Dezember 2021

Folge 3 und 4 am 21. Dezember 2021

Folge 5 und 6 am 28. Dezember 2021

Folge 7 und 8 am 04. Januar 2022

Folge 9 und 10 am 11. Januar 2022

Folge 11 und 12 am 18. Januar 2022

Folge 13 und 14 am 25. Januar 2022

Folge 15 und 16 am 01. Februar 2022

Folge 17 und 18 am 08. Februar 2022

Folge 19 und 20 am 15. Februar 2022

Es wird insgesamt 20 Episoden und eine Wiedersehens-Folge geben. Wie der Sender mitteilt, wird bereits am 07. Dezember 2021 eine Sneak Preview zu sehen sein.

"Are You The One": Übertragung von Staffel 3

Die Dating-Sendung "Are You The One" 2021 wird es erstmal nur auf RTL+ zu sehen geben. RTL+ ist ein Streaming-Dienst. Die Premiumversion von RTL+ gibt es für 4,99 Euro pro Monat.

Wiederholung von "Are You The One" auf RTL+

Die neuen Folgen sind ab dem Start auf RTL+ verfügbar. Hier erhalten Sie einer Übersicht zu "Are You The One" 2021:

Dating-Show "Are You The One" 2021

Start: 14. Dezember 2021

Sendetermine: immer dienstags in Doppelfolgen

Übertragung: RTL+

Wiederholung: RTL+

Kandidaten von "Are You The One" 2021:

Das sind die Kandidaten von "Are You The One?" in Staffel 3:

Dana (25), Soldatin

Desirée (30), Sozialpädagogin

Estelle (22), Studentin

Isabelle (28), Fitnesstrainerin

Jessica (20), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Joelina (24), Studentin

Kerstin (23), Erzieherin

Marie (24), Bankberaterin

Monami (23), Hotelfachfrau und Model

Raphaela (27), Communication Consultant in einer Agentur

Zaira, Kosmetikerin

Andre (23), Team-Manager eines Basketball-Vereins

Antonino (24), Fitnesstrainer

Dustin (25), Student

Jordi (23), Hotelfachmann und Musiker

Leon (21), Student

Marius (26), Barkeeper

Max (23), dualer Student

Mike (22), Be- und Entlader bei einer Versandfirma

Tim (21), Student

William (32), Mitarbeiter im Online-Marketing

Die Moderatorin der Dating-Show

Die Moderatorin von "Are You The One" 2021 ist Sophia Thomalla. Sie war in den vergangenen Jahren bereits öfter im Fernsehen zu sehen. Neben ihren Tätigkeiten als Moderatorin, war sie 2010 bei der Tanzshow "Let's Dance" dabei.