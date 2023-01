"Are You The One?" 2022: Sendetermine und Übertragung von Staffel 4

Staffel 4 von "Are You The One?" läuft bei RTL+. Wir zeigen Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung.

Bei " Are You The One?" begeben sich insgesamt 21 Singles in Griechenland auf die Suche nach der großen Liebe. Alle Kandidatinnen und Kandidaten haben sich vor Beginn der Show einem Fragebogen unterzogen, um herauszufinden, welche Singles am besten zusammenpassen und gute Chancen auf eine gemeinsame Zukunft haben. Die Herausforderung dabei: Welche Teilnehmer das "perfekte Match" bilden, wird weder vor noch während der Show verraten. Bei "Are You The One?" müssen die Kandidaten also wachsam sein, denn hinter allen Kandidaten des anderen Geschlechts könnte sich möglicherweise die Traumfrau, beziehungsweise der Traummann verbergen.

Um sich ungestört und abseits der anderen Kandidaten besser kennenlernen zu können, müssen die Singles sich ihre Dates erst einmal in Spielen verdienen. In den sogenannten "Matching Nights" kommen die einzelnen Paare zusammen und erfahren, wie viele Paare unter ihnen ein "Perfect Match" sind. Wer die Glücklichen sind, bleibt allerdings ein Geheimnis.

Natürlich gibt es am Ende auch etwas zu gewinnen: Gemeinsam haben die Kandidaten die Chance auf 200.000 Euro. Allerdings verringert sich der Betrag, wenn bei der "Matching Night" aller Lichter aus bleiben und keine Singles als "Perfect Match" nebeneinander sitzen.

Möchten Sie mehr zu Staffel 4 von "Are You The One?" wissen? Wie lauten die Sendetermine? Wo wird Staffel 4 der Dating-Show im Stream übertragen? Gibt es eine Wiederholung? Alle wichtigen Infos rund um Staffel 4 von "Are You The One?" verraten wir Ihnen hier in diesem Artikel.

"Are You The One?" 2022: Die Sendetermine von Staffel 4

RTL+ präsentiert bereits Staffel 4 des Dating-Formats "Are You The One?". Seit Dienstag, dem 6. Dezember 2022, werden jeweils zwei neue Folgen pro Woche veröffentlicht. Hier haben wir eine Übersicht mit allen zwanzig Folgen inklusive der Sendetermine auf RTL+ für Sie zusammengestellt:

Folge 1: Dienstag, 6. Dezember 2022, RTL+

Folge 2: Dienstag, 6. Dezember 2022, RTL+

Folge 3: Dienstag, 13. Dezember 2022, RTL+

Folge 4: Dienstag, 13. Dezember 2022, RTL+

Folge 5: Dienstag, 20. Dezember 2022, RTL+

Folge 6: Dienstag, 20. Dezember 2022, RTL+

Folge 7: Dienstag, 27. Dezember 2022, RTL+

Folge 8: Dienstag, 27. Dezember 2022, RTL+

Folge 9: Dienstag, 3. Januar 2023, RTL+

Folge 10: Dienstag, 3. Januar 2023, RTL+

Folge 11: Dienstag, 10. Januar 2023, RTL+

Folge 12: Dienstag, 10. Januar 2023, RTL+

Folge 13: Dienstag, 17. Januar 2023, RTL+

Folge 14: Dienstag, 17. Januar 2023, RTL+

Folge 15: Dienstag, 24. Januar 2023, RTL+

Folge 16: Dienstag, 24. Januar 2023, RTL+

Folge 17: Dienstag, 31. Januar 2023, RTL+

Folge 18: Dienstag, 31. Januar 2023, RTL+

Folge 19: Dienstag, 7. Februar 2023, RTL+

Folge 20: Dienstag, 7. Februar 2023, RTL+

"Are You The One?" 2022: Übertragung von Staffel 4 im Stream

Auch Staffel 4 von "Are You The One?" wird wie gewohnt beim Streaming-Dienst RTL+ zur Verfügung gestellt. Wöchentlich veröffentlicht die Streaming-Plattform ab dem 6. Dezember 2022 jeweils zwei neue Folgen der Dating-Show. Dafür nötig ist das kostenpflichtige Premium-Abo von RTL+, welches zu einem Preis von 4,99 Euro im Monat angeboten wird. Die Premium-Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar.

Möchten Sie sich schon früher einen ersten Einblick in Staffel 4 von "Are You The One?" verschaffen? Ebenfalls auf RTL+ gibt es seit dem 29. November 2022 die Sneak Preview der neuen Folgen zu sehen.

Staffel 4 von "Are You The One?": Gibt es eine Wiederholung der einzelnen Folgen?

Die Übertragung aller zwanzig Folgen aus der vierten Staffel von "Are You The One?" wird vom Streaming-Dienst RTL+ übernommen. Daher stehen alle Folgen ab dem jeweiligen Ausstrahlungsdatum jederzeit zum Abruf bereit.