"Are You The One?" 2024: Start & Sendetermine - Was ist bekannt?

Staffel 6 von "Are You The One?" wird 2024 bei RTL+ zu sehen sein. Was ist rund um Start und Sendetermine der neuen Staffel bekannt? Wir liefern Antworten.

Wenn der Streamingdienst bei seinem üblichen Schema bleibt, geht es um den kommenden Jahreswechsel herum bei RTL+ wieder heiß her: In der sechsten Staffel der Reality-Show "Are You The One?" (kurz AYTO) treffen knapp zwei Dutzend Singles in Griechenland auf ihre potenziellen Traumpartner. Wie funktioniert das? Vor Beginn der Datingshow matchen Psychologen jeden der Singles bereits mit einem passenden Kandidaten oder einer passenden Kandidatin. Während der Sendung ist es Sache der Teilnehmer, ihre idealen Partner selbst zu entdecken. Es gilt: "Alles oder nichts" - die Gewinnsumme von maximal 200.000 Euro wird nämlich nur dann ausgezahlt, wenn am Ende jeder Single sein oder ihr perfektes Gegenstück findet. Die Zuschauer wurden in der ersten Staffel noch von Jan Köppen begleitet, danach hat Moderatorin Sophia Thomalla die Show präsentiert.

Start von "Are You The One? - Reality-Stars in Love" 2024: Wann geht es los mit Staffel 6?

Der genaue Start-Termin für "Are You The One?" 2024 ist noch nicht bekannt. Orientiert man sich an den vergangenen Ausgaben der Kuppelshow, kann man mit einem Start kurz vor Weihnachten rechnen - die letzten vier Staffeln zogen sich dann jeweils in das darauffolgende Jahr hinein. Die Nr. 1 und die Nr. 2 gingen übrigens noch im April beziehungsweise Januar los. Mittlerweile scheint RTL+ den idealen Zyklus gefunden zu haben.

"Are You The One?" 2024: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 6

Genau wie der genaue Start-Termin sind auch die Sendetermine der neuen Staffel bisher natürlich nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass RTL+ wieder 20 Folgen einplant und diese nach dem Start allwöchentlich in seinen Stream einspeist.

Darum dreht es sich in der Show "Are You The One? - Reality-Stars in Love"

Immer vorausgesetzt, dass RTL+ das bisherige Konzept beibehält, läuft es ungefähr so: Zwei Gruppen - bestehend aus je zehn alleinstehenden Frauen und Männern - wurden mittels Fragebögen vor dem Start der Show als potenzielle "Perfect Matches" zusammengestellt. Die Herausforderung für die Teilnehmer besteht darin, alle "Perfect Matches" zu identifizieren. Wenn ihnen dies gelingt, gewinnt die gesamte Gruppe einen Preis von bis zu 200.000 €. Während der Staffel gehen die Teilnehmer auf Dates, die durch Spiele gewonnen werden können.

Ein Date-Paar hat die Möglichkeit, in der "Match Box" zu überprüfen, ob sie ein "Perfect Match" sind. Bei Übereinstimmung verbringt das Paar eine Nacht in der Honeymoon Suite und ist für alle zukünftigen "Matching Nights" automatisch liiert. In jeder "Matching Night" finden sich die Singles in Paaren zusammen, um herauszufinden, wie viele von ihnen "Perfect Matches" sind. Das alles jedoch ohne zu wissen, welche Paarungen korrekt sind.

Seit Staffel 5 gibt es zwei Nachrückerinnen, die erst im Lauf der Show hinzukommen und neuen Wind in die Sache bringen. Die Zuschauer erwartet auch 2024 eine Mischung aus Flirten und Verführung sowie aufregende Spiele. In den "Matching Nights" wird enthüllt, wie viele "Perfect Matches" bereits entdeckt wurden, angezeigt durch die Anzahl der leuchtenden Lichter. Wenn in der letzten "Matching Night" alle Lichter aufleuchten, gewinnen alle Mitglieder des Teams gemeinsam die 200.000 Euro.