Are You The One?: Das sind die Kandidaten in Staffel 3

Wer sind die Kandidaten von "Are You The One?" 2021? Hier stellen wir alle Teilnehmer der Sendung vor.

Seit Mitte Dezember 2021 läuft Staffel 3 von " Are You The One?" im deutschen Fernsehen. Eine Kuppel-Show, bei der insgesamt 21 Singles die große Liebe finden wollen - oder auch ihr Perfect Match, um in den Worten der Sendung zu sprechen.

Das Konzept: In jeder Folge gibt es eine sogenannte "Matching-Night". Bis dahin haben die Kandidaten die Möglichkeit, sich kennenzulernen und herauszufinden, wer zueinander passt. In dieser Nacht suchen sich die Teilnehmer ihre Partner dann selbst aus. Erst wenn alle Perfect Matches gefunden wurden, erhalten alle Teilnehmer als Gruppe einen Gewinn von insgesamt 200.000 Euro.

Sie möchten gerne mehr über die Kandidaten der 3. Staffel von "Are You The One?" 2021 erfahren? Dann sind Sie genau richtig. Hier in unserem Artikel stellen wir Ihnen die Teilnehmer in einer Übersicht vor.

Video: SAT.1

Insgesamt 21 Kandidaten machen mit bei Staffel 3 von "Are You The One?" 2021. Wir stellen Ihnen die Teilnehmer hier in einer Übersicht kurz vor, wie sie von RTL beschrieben werden.

"Are You The One?" 2021: Kandidatinnen in Staffel 3

Dana (25), Soldatin

Dana ist nun schon seit drei Jahren single. Sie braucht einen reifen, erwachsenen Mann, denn sobald sie sich verliebt, wird sie schnell eifersüchtig.

Lesen Sie dazu auch

Dana, 25 Foto: RTL / Markus Hertrich

Desirée (30), Sozialpädagogin

Desirée ist sehr eigenständig - vielleicht sogar zu sehr? Sie hat Angst, dass sie sich deshalb gar nicht mehr auf eine Beziehung einlassen kann. Sie arbeitet nebenbei als Treuetesterin und kennt sich daher gut mit dem Verhalten vergebener Männer aus.

Desirée, 30 Foto: RTL / Markus Hertrich

Estelle (22), Studentin

Estelle braucht sehr lange, bis sie Vertrauen zu einem Mann aufbauen kann. Dass sie gut bei Männern ankommt, genießt sie sehr.

Estelle, 22 Foto: RTL / Markus Hertrich

Isabelle (28), Fitnesstrainerin

Isabelle weiß, was sie will - und das bekommt sie auch. Sie selbst würde sich nie verändern, auch nicht für einen Mann und das soll ihr Partner auch nicht. Sie möchte einen Partner, der ihr auch mal sagt, wo es lang geht.

Isabelle, 28 Foto: RTL / Markus Hertrich

Jessica (20), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Jessica lässt sich gerne erobern. In der Vergangenheit hat sie in Beziehungen bereits schlechte Erfahrungen gemacht, was das Thema Treue angeht. Daher hat sie den Hang, Männer zu kontrollieren.

Jessica, 20 Foto: RTL / Markus Hertrich

Joelina (24), Studentin

Seit zwei Jahren ist Joelina nun schon single - und möchte unbedingt eine Beziehung. Ihr Traum-Typ ist ein Surfer- oder Skater-Boy, der auch gerne mal auf den Tisch hauen darf.

Joelina, 24 Foto: RTL / Markus Hertrich

Kerstin (23), Erzieherin

Loyalität und Treue sind ihr in einer Partnerschaft besonders wichtig, denn Kerstin braucht sehr lange, um überhaupt Vertrauen zu einem Mann aufbauen zu können.

Kerstin, 23 Foto: RTL / Markus Hertrich

Marie (24), Bankberaterin

Marie ist immer fröhlich und gut gelaunt, womit sie bei Männern gut ankommt. Durch ihre direkte Art und ihre Ehrlichkeit werden andere Frauen laut eigener Aussage schnell eifersüchtig.

Marie, 24 Foto: RTL / Markus Hertrich

Monami (23), Hotelfachfrau und Model

Monami ist eher ruhig und steht nicht gerne im Mittelpunkt. Eine Tatsache, unter der sie selbst leidet. Sie würde sich wünschen, mehr aus sich heraus kommen zu können. Ihr Partner darf lieber einen Bierbauch haben als Muskeln.

Monami, 23 Foto: RTL / Markus Hertrich

Raphaela (27), Communication Consultant in einer Agentur

Raphaela ist auf der Suche nach einem Abenteuer. Sie hatte bereits drei Beziehungen, daten tut sie besonders gerne. Sie selbst sagt, sie möchte keine Chance verpassen.

Raphaela, 27 Foto: RTL / Markus Hertrich

Zaira, Kosmetikerin

Unabhängigkeit ist Zairas wichtigstes Gut. Da sie Angst vor dem Altern hat, möchte sie dieses nicht Preis geben. Sie hat einen genauen Plan für die Zukunft: In fünf Jahren möchte sie mit ihrem zweiten Kind schwanger sein und ein eigenes Kosmetikstudio in Ibiza haben. Ihr Traum: Vier Kinder.

Zaira Foto: RTL / Markus Hertrich

"Are You The One?" 2021: Kandidaten in Staffel 3

Andre (23), Team-Manager eines Basketball-Vereins

Andre beschreibt sich selbst als selbstbewusst und selbstverliebt, aber nicht gleich arrogant. Ihm ist es nicht so wichtig, seine Partnerin täglich zu sehen. Gefühle zu lassen fällt ihm sehr schwer - so richtig verliebt war er noch nie.

Andre, 23 Foto: RTL / Markus Hertrich

Antonino (24), Fitnesstrainer

Humor ist das, womit er die Frauen herum bekommt. Am liebsten würde er alle Frauen haben, ist gleichzeitig aber auch ein Familienmensch.

Antonino, 24 Foto: RTL / Markus Hertrich

Dustin (25), Student

Zielstrebig, ehrlich und hilfsbereit sind die Eigenschaften, mit denen Dustin sich selbst beschreibt. Er weiß, was er will und das ist eine loyale Frau, mit der er in zwei Jahren das erste Kind bekommt - von insgesamt dreien.

Dustin, 25 Foto: RTL / Markus Hertrich

Jordi (23), Hotelfachmann und Musiker

Jordi verliebt sich immer sehr schnell - zu schnell? Naja, denn sein Interesse verliert er dann genauso schnell. Er will unbedingt endlich seine Traumfrau finden.

Jordi, 23 Foto: RTL / Markus Hertrich

Leon (21), Student

Leon genießt es, wenn auch er mal von einer Frau erobert wird. Trotzdem findet er, dass der Mann auch in die Offensive gehen sollte. Mit 26 möchte er das erste von drei Kindern haben.

Leon, 21 Foto: RTL / Markus Hertrich

Marius (26), Barkeeper

Marius hat ein klares, traditionelles Rollenverständnis. Er möchte die Beschützerrolle einnehmen. Kommunikation ist in einer Beziehung für ihn das A und O.

Marius, 26 Foto: RTL / Markus Hertrich

Max (23), dualer Student

Viel Zeit mit seiner Partnerin ist Max sehr wichtig. In insgesamt acht Wochen, bevor er eine Beziehung eingeht, will er seine potentielle Partnerin erst in verschiedenen Lebenssituationen kennenlernen.

Max, 23 Foto: RTL / Markus Hertrich

Mike (22), Be- und Entlader bei einer Versandfirma

Mike würde alles für eine tolle, gutaussehende Frau tun - vor allem allen anderen Männern klar zu machen, dass sie zu ihm gehört. In einer Beziehung lässt er sich viel gefallen.

Mike, 22 Foto: RTL / Markus Hertrich

Tim (21), Student

Tim wohnt noch zuhause bei seinen Eltern. Mehrere Frauen zu küssen, das ist kein Problem für ihn, wenn er dadurch die Richtige finden kann.

Tim, 21 Foto: RTL / Markus Hertrich

William (32), Mitarbeiter im Online-Marketing

William hat eine kleine Tochter, daher muss eine potentielle Partnerin erst auch ihr Herz erobern, bevor er sich gänzlich auf sie einlassen kann. Er steht auf ruhige Frauen.

William, 32 Foto: RTL / Markus Hertrich