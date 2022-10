"Are You The One – Reality Stars in Love" 2022: Kandidaten und Kandidatinnen in Staffel 2

Im August ist Staffel 2 von "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022 an den Start gegangen. Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vor.

Im August hat bei RTL+ die zweite Staffel von " Are You The One – Reality Stars in Love" 2022 begonnen. In der Dating-Show sind entgegen der regulären Variante nur Kandidatinnen und Kandidaten dabei, die bereits in anderen Reality-Formaten wie " Kampf der Realitystars", " Der Bachelor", " Germany's Next Topmodel", oder "Temptation Island VIP" dabei waren. In der Sendung müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herausfinden, wer perfekt zu ihnen passt. Im Vorfeld wurden die Singles nämlich zu ihrer Person und zu ihren Vorlieben befragt. Anhand ihrer Angaben wurde dann allen Kandidatinnen und Kandidaten ein "Perfect Match" zugeteilt. Um am Ende das Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro zu erhalten, müssen alle Singles ihr "Perfect Match" finden.

Sie möchten wissen, wer in der zweiten Staffel von "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022 dabei ist? Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten näher vor.

"Are You The One – Reality Stars in Love" 2022: Das sind die Teilnehmer in Staffel 2

In der Show haben die Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, sich über Challenges Dates zu erspielen. Meistens werden zwei bis drei Gewinner-Pärchen auf ein Date geschickt. Alle, die in der Villa geblieben sind, dürfen dann darüber abstimmen, welches Paar in die Match Box geschickt wird. Dort offenbart sich dann, ob es sich bei den beiden Singles um ein "Perfect Match" handelt. Bisher hat RTL nur 16 der insgesamt 20 Kandidatinnen und Kandidaten bekannt gegeben. Hier stellen wir sie vor.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Das sind die Single-Männer:

Lukas Berghof

Lukas Berghof. Foto: RTL / Markus Hertrich

Der 30-Jährige Industriemechaniker arbeitet auch als Model und war bereits bei "Temptation Island VIP" und "Take Me Out XXL" als Kandidat dabei. Lukas kommt aus Bodenhausen und widmet sich in seiner Freizeit am liebsten der Fotografie, Körperkunst und schönen Frauen. Außerdem geht er gerne wandern. "Ich schaue schon sehr aufs Äußere", gibt er vor der Sendung zu.

Lesen Sie dazu auch

Maurice Dziwak

Maurice Dziwak. Foto: RTL / Markus Hertrich

Maurice kommt aus Oberhausen, ist Student und arbeitet nebenbei als Barkeeper. Obwohl er erst 23 Jahre alt ist, verspürt er bereits einen starken Kinderwunsch und wünscht sich eine Frau, die mit ihm durch dick und dünn geht. Vor seiner Teilnahme an "Are You The One - Reality Stars in Love" war Maurice bereits bei " Love Island" zu sehen, wo er vergeblich nach der großen Liebe suchte.

Amadu Effendi Coulibaly

Amadu Effendi Coulibaly. Foto: RTL / Markus Hertrich

Der 25-Jährige Musiker aus Köln hat auch schon bei "Love Island" sowie bei "Take Me Out" nach der Liebe gesucht, blieb bisher jedoch erfolglos. Nun macht er sich bei "Are You The One?" erneut auf die Suche. Was die Frauen angeht, gibt sich Amadu selbstbewusst: "Ich bin ein kleiner Analytiker, was Frauen angeht. Ich weiß schnell, welche Knöpfe ich drücken muss, um Erfolg zu haben".

Pharrell Harrell

Pharrell Harrell. Foto: RTL / Markus Hertrich

Pharrell ist mit seinen 31 Jahren der älteste Kandidat der aktuellen Staffel. Er war zuvor bereits bei "Die Bachelorette Schweiz", "Temptation Island VIP" und "Köln 50667" zu sehen. Er möchte nicht nur sein "Perfect Match" sondern auch die Frau fürs Leben finden, mit der er ein Haus bauen und Kinder kriegen kann. Pharrell kommt aus Xanten und ist beruflich als Koordinator tätig.

Fabio De Pasquale

Fabio De Pasquale. Foto: RTL / Markus Hertrich

k

Seine TV-Erfahrung hat Fabio bei "#Couple Challenge" und "Temptation Island" gesammelt und nun darf der Fitnesstrainer aus Berlin sich bei "Are You The One?" auf die Suche nach seinem "Perfect Match" begeben. Was die Liebe angeht, ist der 27-Jährige ein Fan von offenen Beziehungen, da er sich nicht vorstellen kann, für den Rest seines Lebens nur mit einer Frau intim zu sein.

Max Schnabel

Max Schnabel. Foto: RTL / Markus Hertrich

Max arbeitet als Fahrschullehrer in Stuttgart und kostet zwar gerne sein Single-Leben aus, möchte aber auch gerne wieder in einer Beziehung sein. Vor "Are You The One?" konnte man ihn bereits bei "Take Me Out", "Date or Drop", "Ex on the Beach" und "Temptation Island" im TV sehen. Er hat hohe Ansprüche an seine zukünftige Partnerin und hofft darauf, dass die Experten ein "Perfect Match" für ihn ausgewählt haben, das seinen Vorstellungen gerecht wird.

Michael Schüler

Michael Schüler. Foto: RTL / Markus Hertrich

Der 24-jährige Fußballer kommt aus Leudersdorf und war bereits in den Reality-Formaten "Couple Challenge Winteredition" und "Mein Date, mein bester Freund und Ich" zu sehen. Schon in seiner Jugend hat der Fußball sein Leben geprägt und er hat die meiste Zeit dem Sport gewidmet. Er möchte eine schöne Frau fürs Leben finden, mit der er eine harmonische Beziehung führen kann.

Luca Wetzel

Luca Wetzel. Foto: RTL / Markus Hertrich

Luca ist 25 Jahre alt, kommt aus Geestland und arbeitet als Personal Trainer. Er ist bereits seit sieben Jahren Single, was er auf seine hohen Ansprüche an seine zukünftige Partnerin zurückführt. Er spricht sechs Sprachen und hat eine hohe Meinung von sich selbst, was in seinen Augen auch seine hohen Standards rechtfertigt. Trotzdem wünscht sich Luca eine Beziehung und kann sich auch vorstellen, in naher Zukunft eine Familie zu gründen.

"Are You The One – Reality Stars in Love" 2022: Die Teilnehmerinnen im Überblick

Das sind die Single-Frauen:

Cecilia Asoro

Cecilia Asoro. Foto: RTL / Markus Hertrich

Die 26-Jährige arbeitet als Assistenz für körperlich beeinträchtige Menschen und lebt in Düsseldorf. Cecilia sagt über sich selbst, dass sie häufig von ihren eigenen Gefühlen überrollt wird und sich oft in Dinge hineinsteigert. Sie hat ihre TV-Erfahrung bereits bei "Prominent getrennt", "Beauty & the Nerd", "Der Bachelor", "Take me Out" und bei "Germany's Next Topmodel" gesammelt. In der Vergangenheit ist sie oft an die falschen Männer geraten, das soll sich nun mit ihrem "Perfect Match" ändern.

Karina Bauer

Karina Bauer. Foto: RTL / Markus Hertrich

Karina ist 27 Jahre alt, kommt aus Reichshof und arbeitet in der Logistikbranche. Sie war zuvor bereits in "Beauty and the Nerd" zu sehen und schätzt sich selbst als Beziehungsmenschen ein, obwohl sie schon seit einigen Jahren Single ist. Karina kann zwar schnell Gefühle aufbauen, neigt aber auch dazu sich zurückzuziehen, wenn die Gefühle nicht erwidert werden.

Isabelle Brauneis

Isabelle Brauneis Foto: RTL / Markus Hertrich

Als einzige Kandidatin kennt sich die 29-Jährige Fitnesstrainerin bereits mit dem Konzept der Sendung aus - sie war bereits als Teilnehmerin bei "Are You The One?" dabei und kehrt nun für das Reality-Star-Spezial zurück. Isabelle spricht gerne über Sex und ihre persönlichen Vorlieben, möchte sich jedoch nicht nur auf ihre sexuelle Seite reduzieren lassen. Sie hofft bei ihrem "Perfect Match" auf einen tranierten Mann, der auch etwas dominant sein darf.

Anna Iffländer

Anna Iffländer. Foto: RTL / Markus Hertrich

Die TV-Auftritte bei "Ex on the Beach" und "Love Island" haben sich für Anna in ihrem Job als Influencerin bereits bezahlt gemacht: Sie hat über 130.000 Follower auf Instagram. In der Liebe hat es für die 26-Jährige aber bisher noch nicht geklappt, was sich nun bei "Are You The One?" ändern soll. Sie wünscht sich, mit einem Partner sesshaft zu werden und eine Familie zu gründen.

Gina Kapala

Gina Kapala. Foto: RTL / Markus Hertrich

Auch Gina verdient ihr Geld als Influencerin und war bereits bei "Ex on the Beach", "Reality Shore" und "Temptation Island" im TV zu sehen. Die 24-Jährige kommt aus Duisburg und legt besonderen Wert auf ihre Karriere, was sie sich auch von einem potenziellen Partner wünscht. Vor allem aber soll eine Beziehung ihr Leben bereichern - nur dann kann sie sich vorstellen sich auch langfristig zu binden.

Celina Pop

Celina Pop. Foto: RTL / Markus Hertrich

Wenn sie nicht gerade in TV-Formaten wie "Ex on the Beach" zu sehen ist, arbeitet die 23-Jährige als Verkäuferin im Einzelhandel in Nürnberg. Sie schätzt sich als authentischer ein als die meisten anderen Frauen, was auch bei den Männern anzukommen scheint, denn lange allein ist Celina nie. Bisher hat sie es allerdings noch nie ein ganzes Jahr lang mit einem Mann ausgehalten, da sie sich schnell langweilt.

Zoe Saip

Zoe Saip Foto: RTL / Markus Hertrich

Zoe war bereits in zahlreichen TV-Sendungen wie "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow", "Prominent und obdachlos", "Kampf der Realitystars" und "Germany's Next Topmodel" dabei und arbeitet als Influencerin und Model. Sie ist 22 Jahre alt und kommt aus Baden in Österreich. Im Fernsehen ist sie vor allem durch ihre emotionalen Ausraster aufgefallen, doch sie gibt an, inzwischen an sich gearbeitet zu haben. Im Leben sind ihr Karriere, Freund und Familie am wichtigsten.

Franziska Temme

Franziska Temme. Foto: RTL / Markus Hertrich

Franziska arbeitet als Erzieherin und kommt aus Kassel. Sie ist 23 Jahre alt und war zuvor bereits bei "Der Bachelor" dabei, wo sie letztendlich jedoch ohne Rose nach Hause ging. Sie mag es nicht, dass ihre freundliche und offene Art oft von Männern ausgenutzt wird. Außerdem kann sie ihren "Blondinen-Stempel" gar nicht leiden - als "Dummchen" sieht sie sich gar nicht. Bei "Are You The One?" sucht sie nach einem dominanten Bad Boy, der aber auch loyal und anständig ist.

Es werden noch zwei weitere Single-Männer sowie zwei weitere Frauen dazu kommen, da insgesamt 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Staffel 2 von "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022 dabei sein werden. Sobald RTL+ die übrigen vier Kandidatinnen und Kandidaten bekannt gibt, informieren wir Sie hier darüber. (AZ)