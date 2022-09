"Are You The One – Reality Stars in Love" 2022: Start, Sendetermine, Übertragung

Im August kehrte "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022 mit Staffel 2 zurück. Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung haben wir hier für Sie.

Bei " Are You The One – Reality Stars in Love" 2022 haben junge Singles, die über die ein oder andere Reality-TV-Show bekannt geworden sind, die Chance neben einer Gewinnsumme von 200.000 Euro auch noch einen perfekt zu ihnen passenden Partner zu finden. Vor der Sendung wurden alle Teilnehmer zu ihrer Person aber auch zu Vorlieben bezüglich eines etwaigen Partners oder einer Partnerin befragt. Basierend auf den Ergebnissen der Befragung wurde dann jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ein "Perfect Match" zugeteilt. Die Aufgabe der Kandidatinnen und Kandidaten von "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022 ist es ihren perfekten Partner zu finden - nur wenn am Ende alle neben der richtigen Person sitzen, wird das Preisgeld ausgezahlt.

Wann ist Staffel 2 von "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022 an den Start gegangen? Welcher Sender übernimmt die Übertragung der Show? Gibt es die einzelnen Folgen auch in der Wiederholung zu sehen? Antworten auf diese Fragen und die Sendetermine der Reality-Dating-Show haben wir hier für Sie.

"Are You The One – Reality Stars in Love" 2022: Start auf RTL+

Das Reality-Dating-Format "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022 ging am 2. August 2022 bei der Streaming-Plattform RTL+ an den Start. Im Gegensatz zur regulären Version von "Are You The One?" sind hier nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer vertreten, die bereits durch andere Reality-Formate mehr oder weniger bekannt geworden sind. Am Ablauf der Show ändert sich davon abgesehen jedoch nichts: Es gilt das jeweilige "Perfect Match" zu finden.

"Are You The One – Reality Stars in Love" 2022: Übertragung und Wiederholung

Die Dating-Show wird zunächst exklusiv im Stream auf RTL+ übertragen. Seit dem 2. August 2022 werden auf der Streaming-Plattform jeden Dienstag zwei neue Folgen von "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022 veröffentlicht. Ob und wann es auch eine Ausstrahlung im Free-TV geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Eine Wiederholung der Show gibt es in dem Sinne nicht - sobald die Folgen von "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022 veröffentlicht werden, können Sie von Premium-Kunden beliebig oft und egal zu welchem Zeitpunkt abgerufen werden. Ein Premium-Abo kostet 4,99 Euro im Monat und erlaubt den Zugriff auf die Live-Streams sowie auf verschiedene Exklusiv-Formate, die nicht oder erst später im Free-TV ausgestrahlt werden.

Sendetermine von "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022: Wann laufen die neuen Folgen?

Die neue Staffel von "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022 wird insgesamt 21 Folgen umfassen. Vermutlich werden das 20 reguläre Episoden sein und ein großes Wiedersehen am Ende der Staffel. Das sind die vorläufigen Sendetermine bei RTL+:

Folge 1: 2. August 2022, RTL +

+ Folge 2: 2. August 2022, RTL +

+ Folge 3: 9. August 2022, RTL +

+ Folge 4: 9. August 2022, RTL +

+ Folge 5: 16. August 2022, RTL +

+ Folge 6: 16. August 2022, RTL +

+ Folge 7: 23. August 2022, RTL +

+ Folge 8: 23. August 2022, RTL +

+ Folge 9: 30. August 2022, RTL +

+ Folge 10: 30. August 2022, RTL +

+ Folge 11: 6. September 2022, RTL+

Folge 12: 6. September 2022, RTL+

Folge 13: 13. September 2022, RTL+

Folge 14: 13. September 2022, RTL+

Folge 15: 20. September 2022, RTL+

Folge 16: 20. September 2022, RTL+

Folge 17: 27. September 2022, RTL+

Folge 18: 27. September 2022, RTL+

Folge 19: 4. Oktober 2022, RTL+

Folge 20: 4. Oktober 2022, RTL+

Folge 21: 11. Oktober 2022, RTL+

Moderatorin von "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022: Gastgeberin Sophia Thomalla

Nach ihrer Schauspielausbildung in Bochum war Sophia Thomalla 2006 in ihrer ersten Fernsehrolle in der ARD-Krimireihe "Commissario Laurenti" zu sehen. 2009 bewarb sie sich bei "Germany's Next Topmodel" schied jedoch in der ersten Runde der Show aus. Später war Thomalla in verschiedenen Formaten wie "Wer wird Millionär?", "Schlag den Star" und "Genial daneben – Das Quiz" dabei und in weiteren Fernsehfilmen und Serien zu sehen. Seit 2021 moderiert sie neben "Are You The One?" auch die Dating-Show "Date or Drop".

Kandidatinnen und Kandidaten bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022: Wer ist dabei?

Zehn Single-Frauen und zehn Single-Männer beziehen gemeinsam eine Villa mit Pool und anderen Annehmlichkeiten und haben dabei nur ein Ziel: Ihren perfekten Partner unter den Singles des anderen Geschlechts finden. In Challenges und Spielen haben die Kandidatinnen und Kandidaten die Chance ein Date zu ergattern, um in die "Match Box" zu gelangen. Dort können die Paare, die gemeinsam auf einem Date waren, dann erfahren, ob sie ein "Perfect Match" sind. Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in Staffel 2 von "Are You The One – Reality Stars in Love" 2022 dabei:

Frauen:

Cecilia Asoro

Karina Bauer

Isabelle Brauneis

Anna Iffländer

Gina Kapala

Celina Pop

Zoe Saip

Franziska Temme

Männer:

Lukas Berghof

Maurice Dziwak

Amadu Effendi Coulibaly

Pharrell Harrell

Fabio De Pasquale

Max Schnabel

Michael Schüler

Vier weitere Kandidaten werden noch bekannt gegeben. (AZ)