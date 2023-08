"Are You The One - Reality Stars in Love" 2023: Kandidaten in Staffel 3

Wer sind die Kandidaten in Staffel 3 von "Are You The One - Reality Stars in Love" 2023? Hier finden Sie die Porträts der Kandidatinnen und Kandidaten.

Die Dating-Show " Are You The One? Reality Stars in Love" geht bei RTL+ mit Staffel Nummer 3 an den Start - knapp zwei Dutzend Singles mit Reality-Vergangenheit suchen ihre zweite Chance auf dem romantischen Karussell der Liebe. Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten hier in Kurzporträts vor.

"Are You The One - Reality Stars in Love" 2023: Kandidatinnen und Kandidaten

Dies sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Are You The One - Reality Stars in Love" 2023:

Alicia, 29, Künstlerin aus Neuried

Alicia Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Temptation Island (2021)

(2021) Instagram : @alicia.isa.belle

: @alicia.isa.belle Alicia ist auf der Suche nach Männern, die im Leben ein Ziel verfolgen. Macho-Gehabe turnt sie ab.

Originalzitat laut RTL : "Ich könnte nicht mein Leben lang Single sein."

Christina "Shakira", 25, Content Creatorin aus Queidersbach

Christina "Shakira" Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Der Bachelor (2022), Bachelor in Paradise (2022)

(2022), (2022) Instagram : @christinashakira

: @christinashakira Christina hört lieber auf den Namen Shakira. Sie bevorzugt eine eher aus der Zeit gefallene Rollenverteilung der Geschlechter, was sich auch in ihrem Spruch zur Show niederschlägt.

Originalzitat laut RTL : "Mein Partner muss das Geld nach Hause bringen."

Danilo, 26, Marketing Director aus Villingen-Schwenningen

Danilo Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Love Island (2019), Germany Shore (2021)

(2019), Shore (2021) Instagram : @danilocristilli

: @danilocristilli Danilo sucht eine Frau, die ihn unterstützt und umsorgt. Auch der Italiener hält an der altmodischen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau fest.

Originalzitat laut RTL : "Tief im Herzen sehne ich mich nach einer tollen Frau, einer schönen Beziehung und hübschen Kindern."

Darya, 30, Model und Influencerin aus München

Darya Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Germany's Next Topmodel (2015)

(2015) Instagram : @darya

: @darya Bei GNTM hat Darya sich laut RTL den Ruf als "Super-Zicke" erarbeitet. Sie möchte nun auch die Rückseite des Mondes präsentieren, aber trotzdem schlagfertig, sarkastisch und selbstbewusst auftreten. Sie strahlt ein "hard to get" aus und wird selten angesprochen.

hat Darya sich laut den Ruf als "Super-Zicke" erarbeitet. Sie möchte nun auch die Rückseite des Mondes präsentieren, aber trotzdem schlagfertig, sarkastisch und selbstbewusst auftreten. Sie strahlt ein "hard to get" aus und wird selten angesprochen. Originalzitat laut RTL : "Ich bin ein materialistischer Mensch, stehe auf Designer und Luxus."

Elia, 30, Singer/Songwriter aus Schaffhausen

Elia Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Germany Shore (2021)

Shore (2021) Instagram : @eliaberthoud

: @eliaberthoud Als Buddhist betrachtet Elia sich als besonders spirituell. Seine geschlechtliche Ausrichtung nennt er "sapiosexuell" - er fühlt sich bei Menschen vom Mentalen angezogen. Körperlich war das Zirkus-Kind zehn Jahre lang Trapez-Artist.

Originalzitat laut RTL : "Ich würde nie mein Instagram löschen für eine Frau."

Emanuell, 30, Eventmanager und Koch aus München

Emanuell Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Die Bachelorette (2022)

(2022) Instagram : @emanuell.wss

: @emanuell.wss Emanuell und seine Co-Kandidatin Kim Virginia waren mal für ein paar Monate liiert. Er ist stolz darauf, sich alles im Leben selbst erarbeitet zu haben. Wenn ihm eine Frau gefällt, schaltet er problemlos auf Angriff.

waren mal für ein paar Monate liiert. Er ist stolz darauf, sich alles im Leben selbst erarbeitet zu haben. Wenn ihm eine Frau gefällt, schaltet er problemlos auf Angriff. Originalzitat laut RTL : "Ich war immer der Herzensbrecher."

Fabio, 30, Unternehmer aus München

Fabio Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Make Love, Fake Love (2023)

Instagram : @fabioknez

: @fabioknez Bevor er vor anderthalb Jahren in den Single-Status zurückkehrte, hatte Fabio eine zehnjährige Beziehung. Er verkauft Staubsauger und hat (deshalb?) immer einen lustigen Spruch parat. Er sagt, was er denkt, sagt er.

Originalzitat laut RTL : "Ich habe oft Frauen, die älter sind als ich."

Jenny, 25, Psychologie-Studentin und Influencerin aus Köln

Jenny Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Love Island (2021), Eating with my Ex (2022)

(2021), Eating with my Ex (2022) Instagram : @jenniferdegenhart_

: @jenniferdegenhart_ Jenny ist auf der Suche nach Männern, die wissen, was sie wollen - in diesem Fall einen "Badboy mit Herz". Sie braucht eine feste Hand, die ihr zeigt, wo es langgeht.

Originalzitat laut RTL : "Ich bin so eine Flirtmaschine."

Kim Virginia, 27, Model und Content Creatorin aus Miami

Kim Virginia Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Der Bachelor (2021), Temptation Island (2021), Bachelor in Paradise (2022)

(2021), (2021), (2022) Instagram : @kimvirginiaa

: @kimvirginiaa Kim Virginia kann mit ihrer spitzen Zunge ziemlich einschüchternd wirken. Sie geht gern in die Offensive und greift sich, was sie will. Männer, die ständig Nebenluft einströmen lassen, findet sie anstrengend.

kann mit ihrer spitzen Zunge ziemlich einschüchternd wirken. Sie geht gern in die Offensive und greift sich, was sie will. Männer, die ständig Nebenluft einströmen lassen, findet sie anstrengend. Originalzitat laut RTL : "Ich bin ein absolutes Unikat, eine Boss Lady."

Marie, 26, Kaufmännische Angestellte aus Wels

Marie Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Are You The One ? (2021)

? (2021) Instagram : @__mariemiller__

: @__mariemiller__ Marie sieht sich von Kopf bis Fuß als "Partymaus" - das heißt in ihrem Fall: Sie ist flirty, lässt sich nicht gern bitten und macht lieber den ersten Schritt. Die Österreicherin bevorzugt "breitere Männer", was bestimmt figürlich zu verstehen ist.

Originalzitat laut RTL : "Männer verlieben sich oft in mich, aber ich mich nicht in sie."

Martini "Teezy", 28, Content Creator aus Düsseldorf

Martini "Teezy" Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Ex on the Beach (2022)

Instagram : @kongmorteezy

: @kongmorteezy "Teezy" sieht sich selbst als coolen, außerordentlich gut gestylten Mann und als "Beziehungstyp". Mit ihm könne man immer eine gute Zeit haben. Er glaubt daran, bei AYTO eine echte Bindung aufbauen zu können.

Originalzitat laut RTL : "Ich bin cool und ein Gangster."

Marvin, 28, Systemkaufmann und Reality-Darsteller aus Aachen

Marvin Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: #Couple Challenge – Winter Edition (2022), Swipe, Match, Love (2022)

Instagram: @marvinkleinen

Marvin ist der kleine Bruder von niemand Geringerem als Calvin Kleinen - wer kennt den nicht als Reality-TV-Ikone? Mittlerweile zieht er mit seinem großen Bruder durch die Clubs und steht dort auf der Bühne. Eine siebenjährige Beziehung hat er offenbar seinem Drang in die Öffentlichkeit geopfert.

Originalzitat laut RTL: "Eifersüchtige Frauen finde ich ganz cool."

Mike, 31, Reality TV-Teilnehmer aus Essen

Mike Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Love Island (2017), Sommerhaus der Stars (2020), Just Tattoo Of Us (2020), Die große Dschungelshow (2021), Kampf der Realitystars (2022)

(2017), (2020), Just Tattoo Of Us (2020), Die große Dschungelshow (2021), (2022) Instagram : @mikeheiter

: @mikeheiter Mike gibt sich ganz entspannt. Es sei ein Typ, der mit allen Menschen gut zurande kommt, sagt er. Bei Frauen achtet er besonders auf die Kurven und ihr Modebewusstsein.

Originalzitat laut RTL : "Meine Frau darf nicht zu schlau sein."

Paco, 27, Influencer aus Hannover

Paco Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Love Island (2021)

(2021) Instagram : @paco_herb

: @paco_herb Paco ist schon seit ein paar Jahren Single, doch dazu sollte man seinen Original-Spruch lesen. Jetzt sucht er jedenfalls eine Partnerin. Er selbst ergreift eigentlich nie die Initiative - die Frauen kommen angeblich von ganz allein auf ihn zu.

Originalzitat laut RTL : "Ich bin seit dreieinhalb Jahren Single – aber da spalten sich die Meinungen."

Paulina, 20, Recruiting-Expertin aus Köln

Paulina Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Ex on the Beach (2022)

Instagram : @paulinapilch

: @paulinapilch Paulina ist selbstbewusst und steht auf eigenen Füßen. Sie lässt sich gern von Männern erobern und liebt dann ohne Wenn und Aber. Sie wünscht sich einen sportlichen Mann mit dunklen Augen und dunklen Haaren.

Originalzitat laut RTL : "Wenn ich sage, ich mag keinen Streit, würde ich lügen."

Peter, 25, Personenschützer aus Zürich

Peter Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Bachelorette (2022), Germany Shore (2023)

(2022), Shore (2023) Instagram : @p.kujan

: @p.kujan Peter sieht sich als Mann, der immer einen lustigen Spruch auf den Lippen hat und nennt sich selbst einen Eisbrecher. Er neigt zur Eifersucht und wäre extrem verstimmt, wenn seine Partnerin ohne ihn in einen Club gehen würde.

Originalzitat laut RTL : "Freundschaften mit Frauen finde ich eher schwierig."

Sabrina, 26, OnlyFans-Model aus Wien

Sabrina Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Are You The One (2020), Take Me Out (2020), Bachelor Schweiz (2022)

(2020), Take Me Out (2020), Bachelor (2022) Instagram : @sabrinawlk

: @sabrinawlk Sabrina zeichnet sich durch starkes Selbstbewusstsein aus. Die Wienerin legt sich nicht gern fest und tanzt gern auf mehreren Hochzeiten. "Tanzen" tut sie übrigens gern auch wörtlich.

Originalzitat laut RTL : "Ich suche mir oft Männer aus, die mir nicht gerecht werden."

Sandra, 30, Content Creatorin aus Köln

Sandra Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Ex on the Beach (2021), #Couple Challenge (2022), Temptation Island (2022)

(2022) Instagram : @sandra.sicora

: @sandra.sicora Sandra zählt zu den besonders freiheitsliebenden Menschen. Sie lässt sich ungern was vorschreiben und steht nicht besonders auf Routine. Sie kann ziemlich unwirsch reagieren, wenn andere Frauen ihr den Mann abspenstig machen.

Originalzitat laut RTL : "Wenn ich merke, dass ein Typ sich anderweitig umschaut, verliere ich das Interesse."

Stefanie, 26, selbständige Gastronomin aus Augsburg

Stefanie Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Are You The One (2022)

(2022) Instagram : @stefaniex

: @stefaniex Stefanie liebt das gewisse Extra bei Männern, wohingegen sie mit Machos überhaupt nichts anfangen kann. Die Fuggerstädterin freut sich auf ihre zweite Chance bei AYTO. Sie gibt sich unkompliziert und zielbewusst.

Originalzitat laut RTL : "Ich würde diesmal offener sein und mehrere Männer kennenlernen."

Steffen, 28, Gebietsleiter im Bereich Banking aus Oldenburg

Steffen Foto: RTL / Frank Beer

TV-Erfahrung: Die Bachelorette (2022)

(2022) Instagram : @vogen_o

: @vogen_o Steffen ist bei der Wahl seiner Partnerin sehr wählerisch. Er sucht eine perfekt zu ihm passende Frau, die er heiraten und mit der er eine Familie gründen kann - nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, wenn man sein RTL -Porträt so interpretieren darf.

-Porträt so interpretieren darf. Originalzitat laut RTL : "Wer nicht wagt, gewinnt nicht".

Die Nachrücker bei "Are You The One - Reality Stars in Love" 2023

Max wird wohl nicht von Anfang an dabei sein - laut RTL ist er Nachrücker. Ob neben Max weitere Kandidatinnen oder Kandidaten später dazu kommen, ist bislang nicht bekannt.

Max, 26, Personal Trainer und Barkeeper aus Waghäusel

Max Foto: RTL / Frank Beer