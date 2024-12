Fünf Anklagen wegen Tod von Popstar Liam Payne

Wegen des Todes des britischen One-Direction-Sängers Liam Payne im Oktober nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien sind dort fünf Menschen angeklagt worden.

Ein Vertreter des Popstars sowie die Betreiberin und der Chef-Rezeptionist des Hotels wurden vor einem Bundesgericht der fahrlässigen Tötung angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes mitteilte. Einem weiteren Hotelmitarbeiter und einem Kellner wird vorgeworfen, Payne Kokain beschafft zu haben. Die beiden kamen in Untersuchungshaft, ihnen drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Payne war am 16. Oktober mit 31 Jahren vom Balkon eines Zimmers im dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt, in dem er seit drei Tagen Gast war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft halten es die Gerichtsmediziner für wahrscheinlich, dass er ohnmächtig wurde, während er versuchte, über das Balkongeländer zu klettern. Eine Autopsie habe bei ihm Alkohol und Kokain in großen Mengen nachgewiesen.

Payne habe vor Sturz nicht mehr stehen können

Die Hotelbetreiberin und der Chef-Rezeptionist könnten bis zu fünf Jahre Haft bekommen. Für den Vertreter Paynes, der ihn in Argentinien begleitete, könnten es den Angaben zufolge bis zu 15 Jahre hinter Gitter werden - dieser wurde neben fahrlässiger Tötung auch wegen der Vernachlässigung einer Person mit Todesfolge in Verbindung mit der Lieferung von Betäubungsmitteln angeklagt. Er habe seine Fürsorge-, Beistands- und Hilfspflichten gegenüber Payne verletzt.

Er habe Payne seinem Schicksal überlassen, obwohl er wusste, dass der Künstler sich in einem Zustand der Trunkenheit, Verletzlichkeit und Wehrlosigkeit befunden und bereits zuvor an Alkohol- und Kokainabhängigkeit gelitten habe.

«Payne in dem Zustand auf das Zimmer 310 zu bringen, in dem er unterkam, bedeutete ein rechtlich nicht hinnehmbares Risiko für sein Leben», sagte die Richterin der Mitteilung zufolge. Der Popstar habe schon in der Hotellobby wegen des Konsums diverser Substanzen nicht stehen können.

Große Trauer bei Paynes Fans aus aller Welt

Paynes Tod löste große Trauer bei seinen Fans auf der ganzen Welt aus. Bei seiner Beerdigung in England waren viele Prominente unter den Trauergästen.

Die Boyband One Direction feierte seit ihrer Gründung bei der Casting-Show «The X Factor» 2010 mehrere Jahre international große Erfolge. 2016 legten die Musiker die Zusammenarbeit auf Eis - ein Comeback gab es nie.

Im Zusammenhang mit Liam Paynes Tod wird drei Menschen fahrlässige Tötung und weiteren zwei Angeklagten die Beschaffung von Drogen vorgeworfen. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Liam Paynes Tod nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien hat große Bestürzung bei seinen Fans ausgelöst. Foto: Cristina Sille/dpa