Im Land der Steaks wächst die Abneigung gegen die Fleischindustrie

Plus Ausgerechnet in Argentinien, dem Land des Steaks, wächst eine vegetarische Bewegung heran. Ein Besuch in der Pampa – und in einem einschlägigen Augsburger Lokal.

Von Fabian Huber, Tobias Käufer

Wenn es Nacht wird in Buenos Aires, schwärmen die Tierschutz-Aktivistinnen und -Aktivisten aus. In Windeseile kleben sie in den Vierteln Palermo oder Recoleta Plakate an Mauern und manchmal auch auf Türklingeln. „Veganismus ist keine Diät, sondern eine ethische Haltung“, steht etwa darauf. Die meisten Plakate sind klug platziert, in der Nähe von Schulwegen oder Zufahrtsstraßen von Universitäten in der argentinischen Hauptstadt. Zielgruppe sind vor allem Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, die offen sind für eine Debatte darüber, ob es im Fleischland Argentinien so weitergehen soll wie bisher oder ob es einen Kulturwechsel braucht. Doch reicht der Begriff Kulturwechsel überhaupt? Oder handelt es sich um einen stärkeren Bruch? Gar um einen Kulturkampf?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

