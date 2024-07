Erstflug der „Ariane 6“: Was sie zum Start wissen müssen

Am Dienstagabend soll es so weit sein: Die neue europäische Trägerrakete „Ariana 6“ startet vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana zu ihrem Erstflug. Die europäische Weltraumagentur (ESA) setzt große Hoffnungen auf ihr Prestigeprojekt, schließlich soll die Rakete den Europäern einen autonomen Zugang zum Weltraum verschaffen und dabei mehr transportieren und weiter fliegen können als je zuvor.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Erstflug der Ariane 6: Wann die Rakete abhebt, wie Sie den Start verfolgen können und wissenswerte technische Infos zu der Trägerrakete.

Uhrzeit: Wann startet Ariane 6 zu ihrem Erstflug?

Laut Plan der ESA soll die Ariane 6 am 9. Juli zwischen 15 Uhr und 19 Uhr (Ortszeit) vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Franzöisch-Guayana zu ihrem Jungfernflug abheben, also zwischen 20 Uhr und 24 Uhr deutscher Zeit.

Livestream: So können Sie den Start der Ariane 6 live mitverfolgen

Interessierte können den Start der Rakete über die Website der ESA hautnah miterleben. Der Livestream auf ESAWebTV beginnt rund eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Start, wann genau das ist, wird die europäische Weltraumagentur noch bekannt geben. Zusätzlich bietet die ESA auf Youtube kommentierte Übertragungen in mehreren Sprachen an. Den deutschsprachigen Livestream kommentiert Tina Büchner da Costa, ESA-Ingenieurin für das Startsystem der Ariane 6, zudem gibt es eine englische und eine französische Übertragung, die ebenfalls von ESA-Ingenieuren begleitet werden.

Hier gelangen Sie zu den Livestreams:

Ariane 6 gibt es in zwei unterschiedlich leistungsstarken Versionen

Die Ariane 6 gibt es in zwei Versionen, Ariane 62 und Ariane 64. Die weniger leistungsstarke Ariane 62 kann eine Nutzlast von 10,3 Tonnen in den erdnahen Orbit befördern, die Ariane 64 schafft dagegen bis zu 21,6 Tonnen. Insgesamt kommt die fast 60 Meter hohe Rakete bei voller Ladung auf ein Gewicht von rund 900 Tonnen, was in etwa eineinhalb voll besetze Passagierflugzeuge des Typs Airbus 380 entspricht. Die Version, die am Dienstagabend den Jungfernflug antritt, wird auf etwa 540 Tonnen kommen und rund drei Stunden lang unterwegs sein.

Auch wenn das Wetter dem Start noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, zeigt sich der Raumtransportdirektor der ESA, Toni Tolker-Nielsen, laut dpa kurz vor dem Start optimistisch. Er sei zu 96 Prozent zuversichtlich und zu 4 Prozent zutiefst verängstigt, sagte Tolker-Nielsen am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana. Mit dem Erstflug der Ariane 6 soll ein dunkles Kapitel der europäischen Raumfahrtgeschichte zu Ende gehen: Seit dem Ende der Ariane 5 im vergangenen Jahr, ist Europa bei Transporten von Satelliten ins All auf Trägerraketen anderer Nationen angewiesen, wie die Falcon-9 des US-amerikanischen Unternehmens SpaceX. (mit dpa)