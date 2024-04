Arlbergtunnel wird ab Montag für mehrere Monate gesperrt

Tausende Autos und Lkw fahren täglich durch den Arlbergtunnel – noch. Ab dem 15. April wird er für mehrere Monate gesperrt. Die Umleitung über den Arlbergpass kann viel Zeit kosten.

Auf Reisende in Tirol und Vorarlberg kommen harte Zeiten zu. Mehr als sieben Monate lang wird der 14 Kilometer lange Arlbergtunnel gesperrt. Der Tunnel im Westen Österreichs soll saniert werden. Vom 15. April bis zum 22. November müssen täglich Tausende Fahrzeuge über den Arlbergpass ausweichen oder viel weitere Umfahrungen nutzen. Rechtzeitig zur Wintersaison soll der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben werden, so der österreichische Autobahnbetreiber Asfinag.

Eröffnet wurde der Arlbergtunnel im Jahr 1978. Seitdem wurde die Fahrbahn immer wieder nur stückweise repariert. Die Straße und die Tunnelbeschichtung sollen erneuert werden. Es ist nach 2023 die zweite Langzeitsperre. Insgesamt sollen sich die Investitionen auf 75 Millionen Euro belaufen.

Arlbertunnel gesperrt: Umleitung über Arlbergpass

Die direkte Alternativ-Route führt über den knapp 1800 Meter hohen Arlbergpass. Normalerweise verlängert sich die Fahrtzeit dabei um etwa eine halbe Stunde, doch zu Spitzenzeiten während der Urlaubssaison werde die Überfahrt "wesentlich länger" dauern, warnte Alexander Holzedl von Asfinag bereits im vergangenen Jahr, als der Tunnel schon einmal für längere Zeit gesperrt war.

Zudem dürfen nicht alle Fahrzeuge über den Arlbergpass ausweichen. Während Motorräder, Autos, Wohnmobile und kleine Lastwagen die Route uneingeschränkt nutzen können, gilt grundsätzlich ein Fahrverbot für Fernfahrten mit großen Lkw und außerdem an Wochenenden und Feiertagen für Autos mit schweren Anhängern. Von Montag bis Freitag dürfen Campingurlauber mit Wohnanhängern die Umleitung nutzen, am Wochenende gilt das Verbot. Dann müssen größere Umfahrungen in Kauf genommen werden. Dazu gehört die Fernpassstrecke in Tirol sowie die Autobahnroute über München und Rosenheim, die bei Kufstein ebenfalls nach Tirol führt.

Arlbergtunnel gehört zu längsten Straßentunneln Europas

Etwa 8000 Fahrzeuge nutzen den Arlbergtunnel täglich, darunter auch deutsche Urlauber, die etwa aus dem Bodensee-Raum nach Tirol oder weiter nach Italien reisen. Der 14 Kilometer lange Tunnel gehört zu den längsten Straßentunneln Europas. (mit dpa)