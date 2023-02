"Armor Wars": Wann ist der Start des neuen Marvel-Films? Infos zur Besetzung und zur Handlung

Marvel Studios haben "Armor Wars" angekündigt. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Marvel-Comic. Start? Besetzung? Handlung? Trailer? Hier finden Sie alles, was wir schon wissen.

Lange hieß es, dass Disney beziehungsweise Marvel aus der Comic-Vorlage "Armor Wars" eine Serie für die hauseigene Streamingplattform Disney+ machen möchte - doch jetzt soll aus dem Superhelden-Stoff wohl doch ein Film werden. Die Grundgeschichte bleibt höchst wahrscheinlich die gleiche: James Rhodes ("War Machine") muss sich mit der Frage aller Fragen herumschlagen muss: Was passiert, wenn Tony Starks Technologie in die falschen Hände gerät? Die letzte Wahrheit haben wir zwar noch nicht, aber der mögliche Lösungsweg ist auch nicht ganz ohne. Begleiten Sie uns?

"Armor Wars": Wann ist der Start?

Über einen Releasetermin kann man zurzeit leider nur spekulieren. Experten vermuten allerdings, dass der Film zur Phase 5 des Marvel Cinematic Universe gehört. Nachdem jetzt das Konzept von Serie zu Film geändert wurde, ist eher mit einer Veröffentlichung in 2024 als in 2023 zu rechnen.

Handlung: Worum geht es bei "Armor Wars"?

Mangels näherer Einblicke in den präzisen Inhalt des noch nicht produzierten Films beziehen wir uns vorläufig einfach mal auf die gleichnamigen Comics. Als Vorlage für "Armor Wars" diente ein Handlungsbogen der "Iron Man"-Comics, die zwischen 1987 und 1988 erschienen sind. Die gedruckte Ausgabe hatte sieben von David Michelinie und Bob Layton geschriebene sowie von Mark D. Bright und Barry Windsor-Smith gezeichnete Folgen. "Stark Wars", so heißt die Story bei ihren Fans, dürfte allerdings deutlich retuschiert werden, um die Handlung aus den achtziger Jahren in ein etwas zeitgemäßeres Kleid zu hüllen. Im Original muss sich Tony Stark gegen Fieslinge zur Wehr setzten, die ihm seine Technologie klauen wollen. Im Kampf gegen die bis an die Zähne bewaffneten Gauner in voller Kampfmontur bekommt Iron Man Unterstützung von War Machine und Scott Lang. Falls Disney und Marvel bei dieser Linie bleiben, könnte also außer Colonel Rhodes auch Ant-Man einen Auftritt bekommen. Allerdings: Iron Man (Robert Downey Jr.) opferte in "Avengers: Endgame" sein Leben, um Thanos zu stoppen. Niemand weiß also genau, was passiert - lassen Sie sich einfach überraschen.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Armor Wars"?

Die bisherige Besetzungsliste strahlt eine gewisse Monotonie aus: Lediglich Don Cheadle als James Rhodes aka "War Machine" ist bisher offiziell bestätigt.

In Superheld-Augurenkreisen wird gemunkelt, dass auch andere Schauspielerinnen und Schauspieler des Marvel Cinematic Universe ihren Auftritt im Film haben könnten. Das allerdings ist bisher pure Kaffeesatzleserei. Als Produzenten fungieren Sarah Finn, Kevin Feige und Neil Spisak.

Stream von "Armor Wars" bei Disney+?

Noch nicht klar ist, ob der Film auf der großen Kinoleinwand oder beim Streaming-Anbieter Disney+ erscheinen wird. Falls es auf Letzteres hinauslaufen wird, haben wir hier alle Informationen für Sie in der Übersicht: Aktuell zahlt man für ein Abo bei Disney+ monatlich € 8,99 beziehungsweise € 89,99 pro Jahr (Stand: 27.02.2023).

Durch die Einbeziehung von Disney Star Anfang 2021 hat sich das Angebot nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben.

"Armor Wars": Der Trailer zum Film

Einen offiziellen Trailer zu "Armor Wars" hat Marvel bislang noch nicht veröffentlicht. Sobald das Studio diesen herausgibt, werden wir ihn hier ergänzen.