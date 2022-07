"Art of Crime", Staffel 5: Start in Deutschland, Besetzung und Folgen

Die 5. Staffel "Art of Crime" lief bereits in Frankreich - wann kommt sie nach Deutschland auf die Bildschirme? Das ist bisher zur 5.Staffel "Art of Crime" bekannt.

Die Kunst des Verbrechens, so lautet die Übersetzung des Titels der Serie "Art of Crime" und das beschreibt den Inhalt bereits ganz gut. Im Mittelpunkt stehen die Expertin Florence Chassagne und der Polizist Antoine Verlay, die gemeinsam ermitteln: Morde vor Gemälden, wegen Gemälden, unter Gemälden, und so weiter - "Art of Crime" eben.

In Frankreich kam die 5. Staffel "Art of Crime" bereits im November 2021 im Fernsehen. Doch was ist mit einem Sendetermin vom "Art of Crime" in Deutschland? Wann kommt die 5. Staffel "Art of Crime" in Deutschland im TV oder Live-Stream? Was ist zur Besetzung und zur Handlung bekannt? Wir haben die Informationen rund um Staffel 5 von "Art of Crime" sowie die Übertragung im Free-TV und Live-Stream, den Start in Deutschland und die Handlung für Sie.

"Art of Crime", Staffel 5: Wann ist der Start in Deutschland?

Bisher sind erst vier Staffeln von "Art of Crime" im deutschen Fernsehen übertragen worden. In Frankreich hingegen wurde Staffel 5 von "Art of Crime" bereits gezeigt - Ende November 2021. Wann und ob die 5. Staffel "Art of Crime" in Deutschland läuft, ist noch offen, aber da alle anderen Staffeln der Serie im ZDF liefen und teilweise in der Mediathek vorliegen, darf von einer Übertragung im deutschen Fernsehen ausgegangen werden.

Sobald mehr zur 5. Staffel "Art of Crime" und dem Start in Deutschland bekannt ist, informieren wir Sie hier.

"Art of Crime": Wie viele Folgen hat Staffel 5?

In Frankreich wurde die 5. Staffel "Art of Crime" in Doppelfolgen ausgestrahlt, zwei Stück waren es - insgesamt sind es also vier Folgen à 45 Minuten. Die deutschen Titel sind lediglich Übersetzungen der französischen Originaltitel, ob sie also letztlich wirklich so heißen werden, wird sich zeigen.

Folge 1: Ein Herz aus Stein / Un coeur de pierre (1) Sendetermin unbekannt

unbekannt Folge 2: Ein Herz aus Stein / Un coeur de pierre (2) Sendetermin unbekannt

unbekannt Folge 3: Der Delacroix-Code / Le code Delacroix (1) Sendetermin unbekannt

(1) unbekannt Folge 4: Der Delacroix-Code / Le code Delacroix (2) Sendetermin unbekannt

"Art of Crime": Übertragung im TV und Live-Stream

Die vierte Staffel "Art of Crime" kam zur Primetime auf ZDFneo, also um 20.15 Uhr. Sobald mehr Informationen zur Übertragung der 5. Staffel von "Art of Crime" hier in Deutschland feststehen, melden wir das hier.

"Art of Crime": Wiederholung in der Mediathek

Die 1., 3. und 4.Staffel "Art of Crime" sind kostenfrei in der ZDF-Mediathek abrufbar. Die zweite Staffel gibt es kostenpflichtig bei Amazon Prime. Wer also die Zeit bis zur 5. Staffel "Art of Crime" verkürzen oder sinnvoll nutzen möchte, kann zumindest drei Staffeln der Serie kostenlos sehen.

Handlung: Worum dreht sich die 5. Staffel von "Art of Crime"?

Ohne zu viel zu verraten: In der ersten Doppelfolge untersuchen Antoine und Florence den Mord an einer Freundin von Pierre Chassagne, dem Vater von Florence. Die Freundin sammelt Kunst, insbesondere Werke der Künstlerin Camille Claudel.

In der zweiten Doppelfolge der 5. Staffel "Art of Crime" stirbt ein Kunstliebhaber im Louvre, nachdem er sich ein Gemälde seines Lieblingskünstlers angesehen hatte: Die Freiheit führt das Volk von Eugène Delacroix.

Schauspieler in der Besetzung: Der Cast von "Art of Crime"

Die Hauptrollen aus den bisherigen Staffeln von "Art of Crime" sind auch wieder in der 5.Staffel vertreten. Hier die wichtigsten Darsteller und ihre deutschen Synchronsprecher zusammengefasst:

Rolle Darsteller Synchronsprecher Antoine Verlay Nicolas Gob Tim Sander Florence Chassagne Éléonore Gosset Shandra Schadt Commandant Pardo Benjamin Egner Nicolas Böll Greg Blanqui Ambroise Sabbagh Henning Nöhren Pierre Chassagne Philippe Duclos Bodo Wolf Hugo Prieur Emmanuel Noblet Till Endemann

"Art of Crime": Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3 und Staffel 4 im Stream

Die kostenfreie ZDF-Mediathek enthält die 1., 3. und 4. Staffel von "Art of Crime". Lediglich Staffel 2 erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement bei Amazon Prime.

