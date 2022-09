Mond-Mission Artemis: Start am Samstag im Livestream sehen

Die Nasa zeigt den Start der Mond-Mission Artemis im Live-Stream. Hier erfahren Sie, wo Sie die Übertragung finden. Welcher Termin ist für den Launch möglich?

Eigentlich sollte schon am Montag das Nasa-Projekt Artemis mit der Mission Artemis 1 starten. Doch ein Problem verhinderte den Launch. Eines der vier Haupttriebwerke der Rakete kam nicht auf Zieltemperatur. Bislang deutet alles darauf hin, dass ein Sensor an der Rakete falsche Informationen geliefert hat.

Am Samstag, 3. September 2022, will die NASA den nächsten Versuch starten. Um 20.17 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen. Sollte auch dieser Start abgebrochen werden, bleibt als nächster Termin vorerst nur der kommende Montag. Hier erfahren Sie, wie Sie dann die historische Mondmission Artemis im Livestream verfolgen können.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa plant mit der Mission Artemis die Zukunft der bemannten Raumfahrt im ganz großen Stil. Bislang gab es viele technische Probleme. Am Montag stand dann aber nach jahrelangen Bodentests der erste große, aber noch unbemannte Testflug an. Lediglich zwei Puppen, Zohar und Helga, sollten an Bord sein. Nach dem Start soll Artemis 1 den Mond umkreisen und rund 40 Tage später wieder im Pazifik landen.

Start der Artemis-Rakete im Livestream

Wer den Start des Raumschiffs live mitverfolgen will, hat auf YouTube die Möglichkeit dazu. Die NASA bietet einen Livestream des Starts an:

Ziel der Mondmission Artemis

Ziel der Mondmission ist es, zum ersten Mal seit fast 50 Jahren wieder ein Raumschiff zum Mond zu schicken. Zudem soll zukünftig die erste Frau und die erste farbige Person zum Mond gebracht werden. Mit internationalen und kommerziellen Partnern will die Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft der USA die erste langfristige Präsenz auf dem Mond aufbauen. Es sollen jährlich Mondlandungen stattfinden.

Die Nasa will die Mondoberfläche erforschen. Dafür soll auf dem Mond ein Artemis-Basislager errichtet werden und in der Umlaufbahn des einzigen natürlichen Satelliten der Erde soll ein Gateway entstehen. Später ist dann sogar ein Flug zum Mars geplant.

Wann dann der erste bemannte Flug stattfinden soll, ist noch unklar. Ursprünglich hatte die Regierung des früheren US-Präsidenten Donald Trump eine erste bemannte Landung schon bis 2024 angekündigt. Der von Trumps Nachfolger Joe Biden ernannte derzeitige Nasa-Chef Bill Nelson machte allerdings schnell deutlich, dass dieser Zeitplan nicht zu halten sei und verschob die erste bemannte Landung auf frühestens 2025.