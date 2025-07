Geschützter Waldrapp von Golfball tödlich getroffen

Ein Waldrapp ist auf einem Golfplatz in Österreich von einem Golfball tödlich getroffen worden. Wie die «Salzburger Nachrichten» berichteten, stocherte der streng geschützte Vogel aus der Familie der Ibis-Vögel nach Insekten. Beim Abflug passierte dann das Unglück. Dem Spieler habe das furchtbar leidgetan, wird Anlagenleiterin Sabrina Freitag nach dem Vorfall von Mitte Juli zitiert.

Ein Biologe vom österreichischen «Waldrappteam Conservation and Research», das sich für die Wiederansiedlung des einst fast ausgerotteten Vogels engagiert, sprach nach Angaben der Nachrichtenagentur APA von einem «bedauerlichen Vorfall», bei dem niemandem ein Vorwurf zu machen sei.

In ihren Brutgebieten wie in Spanien seien solche Zwischenfälle an der Tagesordnung, hieß es. Dort seien Golfplätze eine grüne Ausnahme in der ansonsten kargen und trockenen Vegetation.