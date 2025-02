„Hätte mir nie verzeihen können“: Arzt behandelt seine Katze im OP-Saal eines Krankenhauses

Athena ist die Göttin der Weisheit. Und eine Katze aus Aosta, die nun zu internationaler Berühmtheit gekommen ist. Athena, die Katze mit dem göttlichen Namen, streunte gerne auf den Dächern der norditalienischen Stadt herum. Doch weil auch Göttinnen fehlbar sind, stürzte sie Ende Januar aus einem sechsten Stockwerk 20 Meter in die Tiefe – und ihren Besitzer, Gianluca F., in ein Dilemma. Der Radiologe hatte die Wahl: Athena verenden lassen oder alle ihm zur Verfügung stehenden Künste und Mittel aufbringen, um ihr Leben zu retten? Er wählte die zweite Option, und wie!

An jenem kalten Montagabend fuhr der Arzt also an seinen Arbeitsplatz, das Parini-Krankenhaus, und setzte alle Hebel zur Rettung Athenas in Bewegung. Eine Computertomografie brachte verschiedene Brüche und ein Lungentrauma zum Vorschein. Es musste eine Drainage her, der Arzt setzte seiner Katze den Katheter. Athena überlebte.

Und zwar mithilfe öffentlicher Mittel, wie die Gesundheitsbehörde des Aostatals jetzt beanstandete. Im Parini-Krankenhaus sollen schließlich Menschen versorgt werden, nicht Tiere und schon gar nicht die Haustiere der dort Beschäftigten. Konkret warf sie Gianluca F. vor, er habe sowohl mit der Computertomografie als auch im Operationssaal Mittel, die eigentlich für die für Menschen vorgesehene Gesundheitsversorgung bereitgestellt werden, genutzt. „Ich dachte, das ist ein Witz“, sagte der Chef der Gesundheitsbehörde, Massimo Uberti, als er von dem Fall hörte. Er machte die Staatsanwaltschaft auf Athena und ihr Herrchen aufmerksam. Diese ermittelt – unter anderem wegen mutmaßlicher Verschwendung öffentlicher Gelder.

So verteidigte sich der Arzt gegenüber der Gesundheitsbehörde

Damit nicht genug. Denn die Ehefrau des Arztes ist Nicoletta Spelgatti, frühere Regionalgouverneurin im Aostatal und heutige Senatorin der rechtspopulistischen Lega. Und Spelgatti nahm ihren Mann und das Haustier in Schutz. Mit den an den Heiligen Augustinus angelehnten Worten „Tue Gutes im Leben und mach dir keine Gedanken über die Konsequenzen!“ verteidigte sie ihren Gianluca. Der Radiologe selbst erklärte in einem Schreiben an die Gesundheitsbehörde: „Wenn ich nicht alles getan hätte, was in meinen Möglichkeiten stand, und meine Katze wäre gestorben, hätte ich mir das nie verzeihen können.“ Auch seine Kinder, die Athena vergötterten, hätten ihm nie vergeben. Zudem habe er keine Patienten behindert, die Computertomografie habe er nach 20 Uhr durchgeführt und der OP sei frei gewesen. Gianluca F. bot an, möglicherweise entstandene Kosten zu ersetzen.