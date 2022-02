Video von Frau in Ketten entsetzt Millionen Menschen in China

Das Schicksal einer Chinesin, gefangen in einer Steinhütte, hat ihn China eine Debatte ausgelöst. Es beweist den schwierigen Umgang des Landes mit Menschenhandel und psychisch Kranken.

Das verstörende Handyvideo tauchte Anfang Januar auf der chinesischen Online-Plattform namens Douyin auf: Darin sieht man, wie eine Frau in einer heruntergekommenen Steinhütte kauert, um ihren Hals hängt eine Eisenkette mit Schloss. Trotz der frostigen Januarkälte trägt die Chinesin nur einen verdreckten Pullover an ihrem Körper. Verständlich machen kann sie sich nicht. Neben ihr ist eine Schüssel mit gefrorenem Brei zu sehen.

Seither haben die Aufnahmen die chinesische Öffentlichkeit nicht mehr losgelassen. Täglich haben hunderte Millionen Internetnutzerinnen und -nutzer den Clip angeschaut und ebenso viele über die Hintergründe debattiert.

Diese blieben zunächst mysteriös: Ein Blogger hatte offenbar die Aufnahmen gemacht, da er einem verdächtig wirkenden Spendenaufruf auf den Grund gehen wollte. Ein Mann aus der Ostküstenprovinz Jiangsu hatte darin um finanzielle Unterstützung für sich und seine acht Kinder gebeten. In China, wo noch bis 2016 eine rigide Ein-Kind-Politik galt, ist eine so große Familie äußerst ungewöhnlich.

Frau im Video wurde wohl Opfer von Menschenhändlern

Nutzer forschten nach und wollen herausgefunden haben, dass die Frau die Mutter der acht Kinder ist – und offensichtlich das Opfer einer Menschenhändlerbande wurde. Den Vorwurf jedoch stritt das örtliche Parteikomitee zunächst ab. Die übergeordnete Stadtregierung räumte ihn zwei Wochen später aber doch ein.

Dass der öffentliche Aufschrei nicht nachließ, hatte vor allem mit den widersprüchlichen Aussagen der Autoritäten zu tun. Die örtliche Polizei wollte den tragischen Vorfall möglichst unter den Teppich kehren, auch die Zensurbehörden schritten bald ein. Und obwohl das Thema im chinesischen Internet dominierte – ja sogar die Winterspiele in Sachen Aufmerksamkeit deutlich in den Schatten stellte –, schwiegen sämtliche Staatsmedien in Festlandchina über die Causa. Über Wochen erschien kein einziger Zeitungsartikel dazu. Offensichtlich gab es nicht nur einen von der Regierung verordneten Maulkorb. Selbst wer sich als Bürgerjournalist auf den Weg machte, um die Hintergründe zu recherchieren, wurde in Gewahrsam genommen und stand später schlicht vor verschlossenen Türen: Das Dorf in der Provinz Jiangsu wurde abgeriegelt – offiziell aus epidemiologischen Gründen.

Erst am Mittwoch hat die Regierung ihre Untersuchungen veröffentlicht, die zur Bestrafung von 17 Regierungsvertretern geführt haben. Demnach wurde die Frau, deren Name mit Xiaohuamei angegeben wird, 1978 in der südwestlichen Provinz Yunnan geboren. Von dort wurde sie gleich an zwei verschiedene Männer verkauft. Später wurde bei ihr eine schwerwiegende Schizophrenie diagnostiziert.

Dass die Behörden den Fall zunächst bagatellisieren wollten, ist die typische Reaktion eines Staates, der sich nur höchst widerwillig mit seinen eigenen Schattenseiten auseinandersetzt. Dabei gäbe es einiges aufzuarbeiten: Die Situation für psychisch Erkrankte in China ist nach wie vor desolat, insbesondere abseits der wohlhabenden Metropolen an der Ostküste. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es auf die Bevölkerung hochgerechnet nur zwei Psychiater pro 100.000 Einwohner. In ärmeren Gegenden wissen sich viele Familien nicht anders zu helfen, als Betroffene wortwörtlich wegzusperren – wie Tiere in Käfigen.

Menschenhandel als Folge der Ein-Kind-Politik

Ebenso wirft der Fall ein Schlaglicht auf den noch immer grassierenden Menschenhandel. Dieser ist auch eine Folge der Ein-Kind-Politik, die aufgrund illegaler Abtreibungen zu einem drastischen Überschuss an Jungen geführt hat. Viele Männer haben in den letzten Jahren Frauen aus ärmlichen Dörfern gekauft, mittlerweile stammen die meisten Opfer aus Südostasien. Die Strafen sind bislang niedrig: Wer eine entführte Frau kauft, muss nur mit bis zu drei Jahren Haft rechnen. Die Menschenhändler selbst können immerhin bis zu zehn Jahre weggesperrt werden.

Doch der Fall Xiaohuamei zeigt auch, dass trotz Zensur und Vertuschung der Behörden die anhaltende Kritik seitens der Bevölkerung zu gesellschaftlichem Wandel führen kann. Nicht nur sitzen die Täter mittlerweile hinter Gittern, auch die Frau selbst befindet sich endlich in stationärer Behandlung – gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn.