vor 50 Min.

"aspekte": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

Hier finden Sie die Infos rund um Moderatoren und Sendetermine des ZDF-Formats "aspekte". Außerdem lesen Sie alles zu der Übertragung im TV und im Stream.

Die Kultursendung "aspekte" behandelt Themen aus den Bereichen Literatur, Musik und Kunst. Alle Infos zur Übertragung im TV und im Stream finden Sie hier in der Übersicht. Außerdem stellen wir Ihnen die Sendetermine und die Moderatoren von "aspekte" vor.

"aspekte": Die Sendetermine im Überblick

Das Format "aspekte" ist immer freitags im TV zu sehen. Die Kultursendung beginnt um 23.00 Uhr im ZDF.

"aspekte": Übertragung im TV und Stream

Sie können "aspekte" jeden Freitag auf dem Sender ZDF ansehen. Haben Sie eine Sendung verpasst? Dann können Sie ganze Folgen auch im Nachhinein kostenlos und ohne Anmeldung auf der ZDF-Website anschauen.

Das sind die Moderatoren von "aspekte"

Beim Kulturmagazin "aspekte" gibt es derzeit zwei Moderatoren. Hier stellen wir Ihnen die beiden im Kurz-Porträt vor:

Katty Salié

Katty Salié wurde am 17. Mai 1975 in Salzgitter geboren. Nach dem Abitur studierte sie in Paderborn und absolvierte nach ihrem Abschluss die RTL Journalistenschule für TV und Multimedia. Ihre Tätigkeit als Moderatorin begann die 45-Jährige im Jahr 2003, seit Januar 2012 ist sie bei "aspekte" zu sehen. Salié lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Köln.

Jo Schück

Jo Schück wurde am 12. September 1980 in Fürth geboren. Nach seinem Abitur absolvierte er sein Studium in Mainz und Sydney und arbeitete nebenbei als Journalist. Später machte der 39-Jährige dann ein Volontariat beim ZDF und sammelte dabei seine ersten Erfahrungen als Moderator. Bei "aspekte" ist er seit 2014. Er lebt in Berlin.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen