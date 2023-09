Asteroid Bennu: Wie gefährlich ist er?

Jahrelang war eine Sonde unterwegs, um Proben des Asteroiden Bennu zu nehmen. Wie gefährlich ist der Asteroid? Hier gibt es alle Infos.

Im Prinzip war es ein fliegender Staubsauger, der auf den Weg ins All geschickt wurde: Am 8. September 2016 entsandte die Nasa die Raumsonde "Osiris-Rex", mit dem Ziel, Gesteinsproben des Asteroiden Bennu zu entnehmen. Am Sonntag konnte nun eine Kapsel in der Wüste des US-Bundesstaats Utah geborgen werden, die von Osiris-Rex losgeschickt wurde. Bennu wird als potenziell gefährlich für die Erde eingestuft, der Asteroid befindet sich geradewegs auf der Reise Richtung blauer Planet. Wird Bennu tatsächlich gefährlich?

Wie weit ist Asteroid Bennu von der Erde entfernt und wann schlägt er auf?

Bennu wurde 1999 entdeckt und befindet sich derzeit rund 330 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Berechnungen zufolge soll der Asteroid im Jahr 2135 erstmals an der Erde vorbeifliegen und dem Planeten dabei näher kommen als der Mond. Dass er tatsächlich mit der Erde kollidiert, scheint unwahrscheinlich: Anhand der Ergebnisse der Osiris-Rex-Mission wurde die Wahrscheinlichkeit für einen Einschlag bis in eineinhalb Jahrhunderten auf 1 zu 2700 geschätzt. Im Jahr 2300 beträgt die Wahrscheinlichkeit rund 1 zu 1750. Das geht aus den Daten eines wissenschaftlichen Papers hervor, das im November 2021 in der Planetologie-Fachzeitschrift Icarus erschien.

Die Sonde Osiris-Rex verließ den Asteroiden bereits im Mai 2021 wieder und entsandte nach mehr als zwei Jahren Flugzeit vor Kurzem in rund 102.000 Kilometer Höhe über der Erde – zum Mond sind es rund 385.000 Kilometer – eine Kapsel mit Geröllproben: Die 46 Kilogramm schwere Kapsel setzte am 24. September drei Minuten früher als geplant in Utah auf und sorgte für großen Jubel im Nasa-Kontollzentrum. Die Kapsel enthält nach Nasa-Angaben knapp 250 Gramm Geröll, die Osiris-Rex vor drei Jahren aufgesaugt hatte.

Wofür hat die Nasa die Raumsonde "Osiris-Rex" ins All geschickt?

Die Nasa hatte die Sonde losgeschickt, um die bislang größte Geröllprobe überhaupt von einem Asteroiden zu entnehmen. Osiris-Rex, kurz für "Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-ERegolith Explorer", startete dafür im September 2016, erreichte Ende 2018 den Asteroiden Bennu und entnahm im Oktober 2020 die Proben, die nun auf der Erde ankamen.

Welchen Durchmesser hat Asteroid Bennu?

Der Geröll-Asteroid Bennu hat einen Durchmesser von rund 500 Metern. Der Orbit wurde mithilfe von Osiris-Rex analysiert und fotografiert. Unter anderem beobachteten die Nasa-Forscher, wie der Asteroid Partikel ins All spie. Dank der Sonde konnte die US-Raumfahrtbehörde auch eine dreidimensionale Karte erstellen – auf dem Osiris-Rex bereits kurz nach ihrer Ankunft Wasserspuren entdeckte.

Wie alt ist Asteroid Bennu?

Die Wissenschaftler gehen bei Bennu von einem Alter von rund 4,5 Milliarden Jahren aus, was ungefähr den Anfängen unseres Sonnensystems entspricht. Deshalb hofft die Nasa auch auf Erkenntnisse zur Entstehung der Erde.

Wie sieht die Umlaufbahn von Asteroid Bennu aus?

Laut der Europäischen Raumfahrtbehörde Esa benötigt der Asteroid Bennu derzeit 437 Tage, um die Sonne zu umrunden. Das nächste Mal annähernd in der Nähe der Erde soll er sich nach Esa-Angaben im Jahr 2037 befinden, wird dann aber schätzungsweise in 14,8 Millionen Kilometern Entfernung vorbeifliegen.