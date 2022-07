"Atlanta Medical", Staffel 5: Alles zu Start, Folgen, Besetzung, Handlung, und Stream der neuen Staffel

Disney+ bringt Staffel 5 von "Atlanta Medical" nach Deutschland. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream und zum Trailer der neuen Staffel.

Die erfolgreiche Serie "Atlanta Medical" aus den USA geht nun auch für das deutsche Publikum weiter. Nachdem die Serie bereits 2018 in den USA anlief und dann 2021 auch in Deutschland verfügbar wurde, haben die deutschen Zuschauer den Rückstand zu den Fans aus den USA fast aufgeholt. Die 5. Staffel der Serie ging erst vor wenigen Wochen in den USA zu Ende und wird schon im Sommer auch in Deutschland verfügbar werden.

Wir haben Ihnen daher alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream von "Atlanta Medical" Staffel 5 zusammengestellt. Außerdem erwartet Sie am Ende des Artikels noch der offizielle Trailer zur neuen Staffel.

"Atlanta Medical", Staffel 5: Start der neuen Serie in Deutschland

Die Staffel startete bereits im September 2021 in den USA und lief bis Mitte Mai. Im Juli ist es dann endlich so weit: Ab dem 13. Juli ist Staffel 5 von "Atlanta Medical" auch in Deutschland zu sehen.

Stream von "Atlanta Medical", Staffel 5

Die neue Staffel von "Atlanta Medical" wird ab dem 13. Juli auf Disney+ zu sehen sein. Der Streamingdienst hat bereits die ersten 4 Staffeln der Serie im Angebot. Nun bringt er auch die neueste Staffel zu den deutschen Zuschauern. Um die Serie auf Disney+ sehen zu können, benötigt man allerdings ein Abo des Anbieters. Ein solches gibt es ab 8,99 Euro monatlich.

Neue Folgen bei "Atlanta Medical", Staffel 5

Nachdem die Serie mit einer mittelgroßen Folgenanzahl 2018 gestartet war, wurden die Staffeln zunächst mit über 20 Folgen deutlich länger, die 3. Staffel umfasste dann aber wieder nur 14 Folgen. Doch Fans von "Atlanta Medical" dürfen sich freuen: Die 5. Staffel umfasst stolze 23 Folgen. Wir haben Ihnen hier eine Auflistung der Episoden zusammengestellt:

Folge 1: Da Da

Folge 2: No Good Deed

Folge 3: The Long and Winding Road

Folge 4: Now What?

Folge 5: The Thinnes Veil

Folge 6: Ask Your Doctor

Folge 7: Who Will You Be?

Folge 8: Old Dogs, New Tricks

Folge 9: He'd Really Like to Put in a Central Line

Folge 10: Unknown Origin

Folge 11: Her Heart

Folge 12: Now You See Me

Folge 13: Viral

Folge 14: Hell in a Handbasket

Folge 15: In for a Penny

Folge 16: 6 Volts

Folge 17: The Space Between

Folge 18: Ride or Die

Folge 19: All We Have Is Now

Folge 20: Fork in the Road

Folge 21: Risk

Folge 22: The Proof Is in the Pudding

Folge 23: Neon Moon

Besetzung von "Atlanta Medical", Staffel 5: Das sind die Schauspieler im Cast der Serie

An der Besetzung der Rollen bei "Atlanta Medical" hat sich nichts wesentliches geändert. Die Zuschauer können die gewohnten Gesichter der Schauspieler der vergangenen Staffeln auch diesmal wieder sehen. Hier erhalten Sie eine Auflistung der wichtigsten Rollen und der Schauspieler, die sie spielen.

Rolle Schauspieler Conrad Hawkins Matt Czuchry Randolph Bell Bruce Greenwood Devon Pravesh Manish Dayal Billie Sutton Jessica Lucas Kitt Voss Jane Leeves AJ Austin Malcolm-Jamal Warner

Die Handlung der 5. Staffel von "Atlanta Medical"

Im Zentrum der Serie steht Conrad Hawkins, einer der besten Ärzte im Chastain Park Memorial Krankenhaus. Die Vorstellungen junger Kollegen, die an das Ideal des Selbstlos helfenden Arztes glauben, zerstört er regelmäßig und zeigt ihnen, dass das Gesundheitswesen nur ein Geschäft wie jedes andere auch ist.

Auch in der neuen Staffel steht dieses Konzept des amerikanischen Gesundheitswesens im Mittelpunkt. Die Serie geht gewohnt schonungslos und kritisch mit dem Thema Korruption in Krankenhäusern um. Die Gesellschaftskritik ist der Kern der Serie und bleibt den Zuschauern auch weiterhin erhalten.

Trailer zur 5. Staffel von "Atlanta Medical"

Der Trailer der neuen Staffel ist noch nicht auf deutsch erschienen. Doch der englische Trailer ist auch mit deutschen Untertiteln verfügbar. Selbst ohne diese wird die Spannung der neuen Staffel mit den bewegenden Bildern deutlich gemacht.