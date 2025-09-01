Prügelattacke nach Auffahrunfall

Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 66 nahe Gründau in Südosthessen sollen mehrere Männer auf den Unfallgegner eingeprügelt haben. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen berichtet, dass zwei Fahrzeuge auf dem Standstreifen in Richtung Hanau stehen und mehrere Menschen auf eine andere Person einschlagen.

Als der Streifenwagen eintraf, sei nur noch der 30 Jahre alte Angegriffene vor Ort gewesen, teilte die Polizei mit. Seinen Aussagen zufolge sei das flüchtige Fahrzeug auf sein Auto aufgefahren. Nach dem Stopp auf dem Standstreifen seien vier Männer ausgestiegen, hätten ihn aus seinem Wagen gezogen und auf ihn eingeprügelt.

Der 30-Jährige erlitt den Angaben zufolge unter anderem mehrere Hämatome und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Windschutzscheibe seines Autos wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.