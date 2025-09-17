Icon Menü
Jogger von Mann mit Messer angegriffen

Ein Mann joggt durch Lohfelden, als seine abendliche Laufrunde jäh unterbrochen wird - ein Unbekannter attackiert ihn.
Von dpa
    Ein Jogger ist von einem Mann angegriffen worden. (Symbolfoto)
    Ein Jogger ist auf einer Straße in Lohfelden von einem mutmaßlich verwirrten Mann mit einem Messer angegriffen worden. Der 35-Jährige sei an einer Hand schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Kassel mit. Zur Behandlung wurde er in eine Klinik gebracht. Die Polizei nahm in der Nähe des Tatorts einen 26-Jährigen fest - laut Mitteilung machte er auf die Beamten einen verwirrten Eindruck.

    Nach den bisherigen Ermittlungen hatte er am frühen Dienstagabend mit dem Messer in der Hand nach dem Jogger geschlagen. Dieser hielt schützend die Hände vor sich, bis der Angreifer wegrannte.

